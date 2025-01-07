(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، إن نجله دونالد ترامب جونيور و"ممثلين مختلفين" سيسافرون إلى غرينلاند، الثلاثاء، وأعرب مرة أخرى عن اهتمامه بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المستقل.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "سمعت أن شعب غرينلاند يريد أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وسيسافر نجلي وممثلون مختلفون إلى هناك لزيارة بعض المناطق والمعالم الأكثر روعة، غرينلاند مكان لا يصدق، وسيستفيد الناس بشكل كبير إذا أصبحت جزءا من أمتنا، سنحميها ونعتز بها من عالم خارجي شرس للغاية، اجعلوا غرينلاند عظيمة مرة أخرى".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الدنماركية، لشبكة CNN، إنها علمت بالزيارة، لكنها لن تعلق أكثر لأنها "ليست زيارة أمريكية رسمية".

وجاء تعليق الوزارة بعد أن ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن المسؤول عن الشؤون الخارجية في الجزيرة مينينغواك كلايست قال إن الرحلة "زيارة خاصة"، كما نقلت عن مصدر قوله إن الرحلة كانت زيارة ليوم واحد لتصوير لقطات فيديو لبرنامج بودكاست.

وتواصلت شبكة CNN مع فريق ترامب الانتقالي للتعليق.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب تصدر عناوين الأخبار الشهر الماضي عندما أعاد الإعراب على رغبته في امتلاك الإقليم القطبي الشمالي الشاسع، واصفًا إياه بأنه "ضرورة مطلقة للأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم".

وكان ترامب طرح في السابق فكرة شراء غرينلاند من الدنمارك خلال ولايته الأولى كرئيس، لكن حكومة الجزيرة رفضت الفكرة، وقالت في ذلك الوقت إنها "ليست للبيع".

ولم يكن ترامب أول زعيم أمريكي يعرب عن اهتمامه بالسيطرة على غرينلاند، التي تضم قاعدة ثول الجوية، القاعدة العسكرية الأمريكية الأكبر في شمال الكرة الأرضية، والتي تقع على بعد حوالي 750 ميلا فوق الدائرة القطبية الشمالية والتي تم بناؤها في عام 1951.

ورغم أن الرئيس الأمريكي السابق هاري ترومان تهرب من الأسئلة حول سعيه للسيطرة في المنطقة، يُزعم أن الولايات المتحدة حاولت شراء غرينلاند في 1946.

وفي 1867، أبدى وزير الخارجية الامريكي السابق ويليام سيوارد اهتمامه بشراء الجزيرة.

ووفقا لـ"رويترز"، كثف رئيس وزراء غرينلاند موتي إيجيدي جهوده من أجل الاستقلال عن الدنمارك في خطابه الأخير بمناسبة العام الجديد، قائلا إنه يجب أن تتحرر من "أغلال الاستعمار".