تحليل لبريان ستيلتر من شبكة CNN

(CNN)-- يقوم الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ بإجراء تغييرات شاملة على شبكة الإنترنت الاجتماعية، وكل ذلك يتماشى مع رغبات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وأنصاره.

فقد أعلن زوكربيرغ، الثلاثاء، انتهاء عهد مدققي الحقائق الذين يسخر منهم المحافظون، والآن أصبح هناك قواعد أكثر تساهلاً فيما يتعلق بنشر الآراء المحافظة.

وقال زوكربيرغ في إعلانه إن "الانتخابات الأخيرة تبدو وكأنها نقطة تحول ثقافية نحو إعطاء الأولوية مرة أخرى للكلام"، مبررًا بذلك قواعد تعديل المحتوى الجديدة المريحة على فيسبوك وإنستغرام وثريدز".

وأضاف: "لقد دفعت الحكومات ووسائل الإعلام التقليدية إلى فرض الرقابة بشكل متزايد"، مكررًا حجة يمينية تستخدم لتقويض التحقق من الحقائق.

ونظرًا لأن ميتا هي قوة مهيمنة في الصناعة، مع مليارات المستخدمين على منصاتها في جميع أنحاء العالم، فإن التغييرات سوف تتردد على نطاق أوسع، مما يعيد تشكيل مساحات كاملة من الإنترنت بطرق صديقة لحركة "ماغا" المؤيدة لترامب التي ترفع شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وبدا الأمر وكأن إعلان زوكربيرغ موجه مباشرة إلى ترامب، خاصة وأن شركة "ميتا" قدمته لأول مرة حصريًا إلى "فوكس آند فريندز"، أحد البرامج التلفزيونية المفضلة للرئيس المنتخب.

وجلس رئيس الشؤون العامة للشركة جويل كابلان، وهو مستشار كبير سابق لجورج دبليو بوش، مع مقدمي البرنامج واتفق تمامًا مع إطار "الرقابة مقابل الحرية".

وكان ظهور كابلان أحدث علامة على إعادة ضبط ميتا قبل فترة ولاية ترامب الثانية في منصبه.

وكان ترامب وبعض حلفائه الرئيسيين منتقدين بشدة لزوكربيرغ وفيسبوك في الماضي، حيث اتهم ذات مرة زوكربيرغ بـ"التدخل في الانتخابات"، وهدد بإرساله إلى السجن "حيث سيقضي هناك بقية حياته".

كما أن لدى ميتا الكثير من القضايا أمام الحكومة الأمريكية، فلدى لجنة التجارة الفيدرالية قضية مكافحة احتكار ضد الشركة من المفترض أن تذهب إلى المحاكمة في إبريل/ نيسان.

والثلاثاء على قناة CNBC، قالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية المنتهية ولايتها لينا خان إن "ميتا قد تريد صفقة رائعة من إدارة ترامب وآمل ألا يمنحها منفذو القانون في المستقبل ذلك".

ومن الواضح أن "ميتا" تحاول جذب الإدارة القادمة.

وقال زوكربيرغ، متطرقًا إلى موضوعين شائعين يهمان التيار اليميني، إن الشركة "ستتخلص من مجموعة من القيود على مواضيع مثل الهجرة والجنس والتي لا تتوافق مع الخطاب السائد"، وستلغي الشركة أيضًا شراكاتها مع مجموعات التحقق من الحقائق التابعة لجهات خارجية وتتحرك نحو نظام "ملاحظات المجتمع" على غرار منصة “إكس” بدلاً من ذلك.

وأكد أن "مدققي الحقائق كانوا متحيزين سياسيًا للغاية، ودمروا المزيد من الثقة أكثر مما خلقوا، وخاصة في الولايات المتحدة".

بشكل عام، ستكون ميتا أكثر تساهلاً بشأن المحتوى على فيسبوك والمنصات الأخرى.

وكتب كابلان في منشور على مدونة أن "ميتا ستخفف القواعد وتضبط أنظمتنا لتتطلب درجة أعلى بكثير من الثقة قبل إزالة أي محتوى".

ورحب المحافظون على الفور بتغييرات "ميتا" بينما حذر آخرون، بما في ذلك خبراء المعلومات المضللة، من أن منصات ميتا ستصبح أكثر فسادًا، ومن المرجح أن يصبح المحتوى الكاذب والكراهية أكثر شيوعًا على الشبكات الاجتماعية.

ومن المرجح أيضًا أن تؤدي التغييرات إلى تسريح بعض العاملين في بعض منافذ الأخبار.

وأشارت الصحفية جين ليتفينينكو على بلو سكاي، فإن فيسبوك وغوغل هما "الجهتان الرئيسيتان الممولين لمنافذ التحقق من الحقائق في جميع أنحاء العالم، وهناك غرف أخبار في جميع أنحاء العالم يعني هذا التمويل بالنسبة لها البقاء على قيد الحياة".

وأضافت: "بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون المنصات، فهذا يعني أنهم مرة أخرى بمفردهم لتمييز المعلومات الحقيقية وما هي المعلومات غير الحقيقية".

وتوقع بعض المعلقين أن تغييرات زوكربيرغ من شأنها أن تسرع من تبني شبكات اجتماعية بديلة مثل بلو سكاي ورجح آخرون أن المستخدم العادي قد لا يلاحظ التغييرات.

وقال زوكربيرغ في نهاية الفيديو الخاص به إن" ميتا تعمل أيضًا على إعادة المحتوى المدني"، مما يعني أن الشركة ستعدل خوارزمياتها حتى يتمكن المستخدمون من رؤية المزيد من المنشورات حول الانتخابات والسياسة والقضايا الاجتماعية.

وأضاف: "لفترة من الوقت، طلب المجتمع رؤية قدر أقل من السياسة لأنها كانت تجعل الناس متوترين، لذلك توقفنا عن التوصية بهذه المنشورات لكن يبدو أننا في عصر جديد الآن، وبدأنا في تلقي ردود فعل تفيد بأن الناس يريدون رؤية هذا المحتوى مرة أخرى".

وتابع أن "المنشورات السياسية تميل إلى التسبب في الفتنة، لكن ميتا ستعمل على إبقاء المجتمعات ودودة وإيجابية".

وقال كابلان إن الشركة ستتبع "نهجًا أكثر تخصصًا" حتى يتمكن المستخدمون الذين يريدون المزيد من المحتوى السياسي من رؤيته في موجزاتهم.

وهذا التغيير يؤكد مدى القوة التي تراكمت لدى "ميتا".