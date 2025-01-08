أوكرانيا تشن هجومًا مضادًا في كورسك ضد القوات الروسية.. ما الذي يحدث؟

(CNN)-- زعمت روسيا أن قواتها استولت على بلدة مدمرة ولكنها استراتيجية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، في حين قال الجيش الأوكراني إنه ضرب موقع قيادة خلال هجومه المضاد في منطقة كورسك الروسية.

وبعد أشهر من القتال العنيف، قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن قواتها "حررت بالكامل" مدينة كوراخوف الصناعية الصغيرة التي تعد نقطة انطلاق إلى مدينة بوكروفسك الرئيسية وخطوط المواجهة الجنوبية الأوسع، لكن مسؤولا أوكرانيا شكك في مزاعم روسيا قائلا إن القتال في البلدة استمر، الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، جددت كييف هجومها في كورسك، حيث تسيطر قواتها على الأراضي بعد أن شنت توغلاً مفاجئاً في الصيف الماضي، وقال الجيش الأوكراني، الثلاثاء، إنه نفذ ضربة دقيقة على موقع قيادة عسكري روسي قرب بلدة بيلايا.

ورغم استنزاف كلا الجانبين بعد ما يقرب من 3 سنوات من الحرب، تصاعد القتال على الخطوط الأمامية في الأسابيع الأخيرة، ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض هذا الشهر، واعداً بإنهاء الحرب في يوم واحد، دون أن يوضح كيف، يبدو أن موسكو وكييف تقومان بمحاولة في الأيام الأخيرة للاستيلاء على الأراضي وتعزيز فرصهما التفاوضية.