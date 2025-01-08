مستشار الأمن القومي لترامب يوضح لـCNN "أهمية" غرينلاند لأمريكا

(CNN)-- قال مايكل والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لشبكة CNN، إنه يعتقد أن غرينلاند "مفتاح للأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف والتز أن ما قاله ترامب خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، كان يعبر فقط عن أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وتابع عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه من المناسب استخدام الإكراه بالقوة العسكرية "أعتقد أنه قال للتو إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، خلال تصريحات في منتجعه مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، إنه لن يستبعد استخدام العمل العسكري للسيطرة على غرينلاند وقناة بنما.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب تصدر عناوين الأخبار الشهر الماضي عندما أعاد الإعراب على رغبته في امتلاك غرينلاند الإقليم القطبي الشمالي الشاسع، واصفًا إياه بأنه "ضرورة مطلقة للأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم".

وكان ترامب طرح في السابق فكرة شراء غرينلاند من الدنمارك خلال ولايته الأولى كرئيس، لكن حكومة الجزيرة رفضت الفكرة، وقالت في ذلك الوقت إنها "ليست للبيع".

وكذلك قال ترامب منذ أيام إن على الولايات المتحدة استعادة قناة بنما، وهي الفكرة التي رفضتها على الفور حكومة بنما، التي سيطرت على الممر لعقود.