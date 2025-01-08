أمريكا.. وصول نعش جيمي كارتر إلى مبنى الكابيتول

(CNN)-- وصل نعش الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى مبنى الكابيتول الأمريكي في عربة تجرها الخيول، الثلاثاء.

وسيتم نقل الرئيس الراحل إلى الروتوندا حيث سيقدم أعضاء الكونغرس وكبار الشخصيات تعازيهم.

ومن المتوقع أن يلقي زعيم الأغلبية جون ثون ورئيس مجلس النواب مايك جونسون ونائب الرئيس كامالا هاريس كلمات التأبين، وسيبقى جثمان كارتر بعد ذلك حتى الخميس.

وكانت الجنازة الرسمية بدأت صباح السبت بوصول عائلة كارتر إلى مركز فيبي سومتر الطبي في بلينز بولاية جورجيا، وبعد ذلك سافر موكبه عبر بلينز، ثم انتقل رفاته إلى مركز كارتر في أتلانتا حتى الاثنين.

والخميس، ستقام مراسم الجنازة في كاتدرائية واشنطن ثم سيتم نقل كارتر إلى بلينز لدفنه في منزل العائلة في ذلك المساء.

وسيُدعى الجمهور إلى الوقوف في طريق الموكب بينما يسافر كارتر وعائلته عبر مسقط رأسه بلينز إلى مثواه الأخير.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن أعلن يوم 9 يناير/كانون الثاني 2025 يوما وطنيا للحداد على رحيل، جيمي كارتر، مساء الأحد قبل الماضي، كما وجه بايدن بـ"إنزال العلم الأمريكي إلى نصف السارية لمدة 30 يوما".

وفي إعلان صادر عن البيت الأبيض، كتب بايدن: "أعلن أيضا يوم 9 يناير 2025 يوما وطنيا للحداد في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأدعو الشعب الأمريكي إلى التجمع في ذلك اليوم في أماكن عبادتهم، هناك لتكريم ذكرى الرئيس جيمس إيرل كارتر الابن. وأدعو شعوب العالم الذين يشاركوننا حزننا للانضمام إلينا في هذا الحداد المهيب".

وتوفي جيمي كارتر الرئيس الـ39 للولايات المتحدة عن عمر يناهز 100 عام في بلينز محاطًا بعائلته.

وكان كارتر قيد رعاية المسنين في المنزل منذ فبراير/شباط 2023 بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى.

وكان كارتر تولى الرئاسة، وهو ديمقراطي، فترة واحدة في الفترة من عام 1977 إلى عام 1981، وخسر محاولة إعادة انتخابه أمام رونالد ريغان