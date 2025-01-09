(CNN) -- عندما فكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في شراء غرينلاند من الدنمارك خلال إدارته الأولى، وصفت رئيس الوزراء الدنماركية الفكرة بأنها "سخيفة"، ورفضتها صراحة.

والآن، حذر حلفاء ترامب ومستشاروه المسؤولين الدنماركيين من أنه جاد، وفقًا لما قاله العديد من المسؤولين الدنماركيين لشبكة CNN، وهم يدرسون بعناية كيفية الرد دون إثارة قطيعة كبيرة مع حليف وثيق وعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال أحد كبار المسؤولين الدنماركيين: "النظام الداعم لهذه الفكرة مختلف تمامًا الآن" عما كان عليه في عام 2019، عندما اقترحها ترامب لأول مرة، وذكر مسؤول دنماركي كبير آخر: "يبدو هذا أكثر جدية".

وصرح ترامب، الثلاثاء "نحن بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي"، وقال في مؤتمر صحفي في منتجعه مارالاغو: "الناس لا يعرفون حقًا ما إذا كانت الدنمارك لديها أي حق قانوني في ذلك، ولكن إذا كان لديهم، فيجب عليهم التخلي عنها، لأننا بحاجة إليها للأمن القومي".

وعندما سُئل عن تصريحات ترامب، الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته أنتوني بلينكن إن "الفكرة التي تم التعبير عنها بشأن غرينلاند ليست جيدة على الإطلاق، ولكن ربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو أنها لن تحدث على الإطلاق، لذلك ربما لا ينبغي لنا أن نضيع الكثير من الوقت في الحديث عنها".

ويقول المسؤولون الدنماركيون إنهم لا يتفقون بالضرورة - فالمحادثة الصريحة حول تصريحات ترامب، بدلاً من افتراض أنه ليس جادًا، من المرجح أن تكون الطريقة الوحيدة لتجنب الأزمة، كما أخبروا شبكة CNN.

ولهذه الغاية، أشار وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن، الأربعاء، إلى أن بلاده تريد مناقشة القضية بشكل أكبر مع إدارة ترامب القادمة.

وقال راسموسن للصحفيين: "نحن منفتحون على الحوار مع الأمريكيين حول كيفية تعاوننا بشكل أوثق مما نفعل لضمان تحقيق الطموحات الأمريكية".

ولطالما عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الدنمارك في القطب الشمالي وفي غرينلاند، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بقاعدتها العسكرية في أقصى الشمال.

وحذر ترامب يوم الثلاثاء من أن الدنمارك قد تواجه تعريفات جمركية باهظة إذا لم تتخل عن السيطرة على غرينلاند ورفض استبعاد العمل العسكري للاستيلاء عليها بالقوة.

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، زار نجل ترامب الأكبر، دونالد ترامب جونيور، غرينلاند بصفته الشخصية - وهي الرحلة التي راقبها المسؤولون الدنماركيون عن كثب لكنها لم تتضمن أي اجتماعات حكومية رسمية.

وفي إشارة إلى مدى رغبته في المشاركة في هذه القضية، دعا ترامب إلى اجتماع عقده ترامب جونيور مع سكان نوك بغرينلاند، الأربعاء، وقال إن الولايات المتحدة والعالم "يحتاجون" إلى غرينلاند لأنها تقع في موقع استراتيجي للغاية.

وتصريحات ترامب تخلق بالفعل توترات مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة، وأشار رئيس وزراء غرينلاند، ميوت إيجيدي، الثلاثاء، إلى أن الإقليم لا يريد الانخراط في الجدل السياسي بين الولايات المتحدة والدنمارك.

وقال: "غرينلاند ملك لشعب غرينلاند، ومستقبلنا وكفاحنا من أجل الاستقلال هو عملنا".

كما ردت فرنسا وألمانيا يوم الأربعاء، حيث قال المستشار الألماني أولاف شولتس: "مبدأ حرمة الحدود ينطبق على كل دولة ... بغض النظر عما إذا كانت دولة صغيرة جدًا أو دولة قوية جدًا"، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: "من الواضح أنه لا شك في أن الاتحاد الأوروبي سيسمح لدول أخرى في العالم بمهاجمة حدوده السيادية".

مسؤولون أمريكيون يراقبون مساعي غرينلاند للاستقلال

لطالما كانت غرينلاند تُرى على أنها مفتاح لمصالح الأمن القومي الأمريكي، وخاصة لصد أي هجوم روسي محتمل ولكن خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كان مسؤولو الأمن القومي قلقين بشكل خاص بشأن أنشطة الصين في القطب الشمالي، والتي كانت في ذلك الوقت تشكل تهديدًا جديدًا نسبيًا، وفقًا لما قاله مستشار سابق لترامب لشبكة CNN.

ومع ذلك، يقول المسؤولون الأمريكيون والدنماركيون إنهم لا يفهمون هوس الرئيس القادم بالحصول على غرينلاند، التي وصفها ترامب بأنها "ضرورة مطلقة"، خاصة وأن الولايات المتحدة لديها بالفعل اتفاقية دفاعية عمرها عقود مع الإقليم سمحت للولايات المتحدة ببناء وجود عسكري كبير - بما في ذلك القوات وأنظمة الرادار - على أكبر جزيرة في العالم.

لكن مسؤولاً دفاعياً اعترف أيضًا بوجود قلق بشأن سعي غرينلاند نحو الاستقلال عن الدنمارك، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وإذا أصبحت غرينلاند مستقلة، فقد يؤدي ذلك إلى جعل الجزيرة أكثر عدم استقرار سياسي - وأكثر عرضة للنفوذ الروسي والصيني.

وقال المسؤول إنه "من المثير للجدال" أيضًا ما إذا كانت غرينلاند ستظل عضوًا في حلف شمال الأطلسي إذا أعلنت الاستقلال.

وأضاف المسؤول: "الدنمارك حليف ثابت لحلف شمال الأطلسي، وطالما ظلت غرينلاند جزءًا من مملكة الدنمارك، كما هي الآن، وجزءًا من حلف شمال الأطلسي، فإننا لسنا أقل أمانًا في هذا الوضع".

لكن العلاقة بين الولايات المتحدة وغرينلاند تصبح "غامضة" أكثر إذا قررت غرينلاند إعلان الاستقلال، كما قال المسؤول.

وتابع: "قد تكون قصة إخبارية جيدة حيث تتحول إلى شيء مستقر، أو ربما تكون قصة جيدة إذا قررت غرينلاند إعلان الاستقلال ويمكن أن تسير الأمور في الاتجاه الآخر".

وتابع: "أعتقد أن هذا هو مصدر الكثير من هذه المحادثة. نحن ندرك أن هناك نوعًا من التحول يحدث وسط وضع جيوسياسي لم نشهده منذ فترة طويلة. والناس يطرحون الأسئلة".

لقد نما التعاون العسكري بين الصين وروسيا في القطب الشمالي على مدى السنوات الخمس الماضية، وتجري الصين وروسيا دوريات جوية مشتركة بانتظام هناك، وفي أكتوبر/ تشرين الأول، زعم خفر السواحل الصيني أنه دخل مياه المحيط المتجمد الشمالي لأول مرة مع الروس.

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في استراتيجيتها للقطب الشمالي في يوليو/ تموز من أن التعاون لديه "إمكانية تغيير استقرار القطب الشمالي وصورة التهديد".

ويعمل تغير المناخ أيضًا على إذابة الجليد وفتح ممرات مائية جديدة في القطب الشمالي، مما يجعله منطقة متنازع عليها بشدة للشحن وإسقاط القوة العسكرية.

ومع ذلك، قال المسؤولون الأمريكيون والدنماركيون إن الاستيلاء على إدارة الأمن في غرينلاند سيكون عبئًا ثقيلًا على الولايات المتحدة ويتطلب استثمارات جديدة.

وتتولى البحرية الملكية الدنماركية حاليا مسؤولية تسيير دوريات في المياه المحيطة بغرينلاند وكسر الجليد حول سواحلها، وهي المسؤولية التي من المرجح أن تتحملها الولايات المتحدة بأسطولها القديم من كاسرات الجليد، كما تساعد الدنمارك في مراقبة مناطق شاسعة من غرينلاند من خلال دوريات الزلاجات التي تجرها الكلاب.

وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي إن تصريحات ترامب على أقل تقدير أضافت إلحاحاً إلى مناقشة مهمة بالفعل حول قيمة القطب الشمالي لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وأضاف: "تثبت أن هذا المكان، غرينلاند، له قيمة جيوستراتيجية هائلة للعالم".