(CNN) -- لم يذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، ما إذا كان سيرسل قوات عسكرية للسيطرة على غرينلاند أو قناة بنما عندما سأله مانو راجو من شبكة CNN بعد اجتماع في مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وعندما سُئل عن الانتقادات التي تلقاها من سكان غرينلاند وبنما بشأن تصريحاته وما إذا كان سيستخدم الجيش للسيطرة عليهما، قال ترامب إنه لم يتلق انتقادات بشأن الفكرة من السكان.

وأضاف ترامب ردًا على السؤال: "لا أعتقد أنني تلقيت أي انتقادات"، وقال ترامب عن غرينلاند: "تلقيت تصفيقا كان الأمر أشبه بمهرجان حب هناك".

ولم يُجب مجددا ترامب عما إذا كان سيفكر في إرسال قوات عسكرية للسيطرة على غرينلاند أو قناة بنما.

وكان رفض، في وقت سابق، استبعاد استخدام القوة للسيطرة على غرينلاند الواقعة في القطب الشمالي.