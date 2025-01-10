كيف رد حاكم غرينلاند على رغبة ترامب في ضم الإقليم لأمريكا؟

(CNN)-- قال حاكم إقليم غرينلاند الدنماركي، ميوت إيجيدي، الجمعة، إنه لم يكن على اتصال بالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي أعلن أنه يريد السيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية، وحث الجميع على احترام رغبة جرينلاند في الاستقلال، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وقال ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، في تصريحات هذا الأسبوع، إن سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهو إقليم دنماركي شبه مستقل، "ضرورة مطلقة".

ولم يستبعد ترامب استخدام العمل العسكري أو الاقتصادي مثل الرسوم الجمركية ضد الدنمارك لتحقيق ذلك.

وقال رئيس وزراء غرينلاند، ميوت إيجيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن في كوبنهاغن: "لدينا رغبة في الاستقلال، ورغبة في أن نكون سادة بلدنا، ويجب على الجميع احترام هذا الأمر".

وقد أصبح شراء غرينلاند من الدنمارك شغل ترامب الشاغل خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.

وقال ترامب في عام 2019: "من الناحية الاستراتيجية، إنه أمر مثير للاهتمام، وسنكون مهتمين، لكننا سنتحدث معهم قليلاً". وأضاف: "إنها ليست رقم واحد على الطاولة، يمكنني أن أقول لكم ذلك".

وردت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن في ذلك الوقت بوصف اقتراح إمكانية شراء غرينلاند بأنه "سخيف".