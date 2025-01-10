(CNN) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، أن لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجري الإعداد له".

وقال ترامب للصحفيين في منتجعه مار إيه لاغو: "إنه (بوتين) يريد أن يلتقي بي ونحن نعد لذلك".

وأضاف عن الرئيس الصيني شي جينبينغ: "أجرينا الكثير من الاتصالات، ولدينا الكثير من الاجتماعات المقررة مع الكثير من الناس، لقد حضر البعض ولكنني أفضل الانتظار حتى بعد يوم 20 يناير/ كانون الثاني"، في إشارة إلى يوم تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة.

وعلى صعيد قضية غرينلاند، أكد ترامب مجددا رغبته في أن تسيطر الولايات المتحدة على الجزيرة، وقال: "نحن بحاجة ماسة إلى غرينلاند، فالسفن الروسية، والسفن الصينية، في كل مكان، إنهم، كما تعلمون، يحيطون بها منذ فترة طويلة".

وتساءل عما إذا كانت الدنمارك لها أي حق في غرينلاند وهددها مرة أخرى بالرسوم الجمركية، وقال ترامب: "إن شعب غرينلاند سيحب أن يصبح دولة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية".

وقال ترامب: "الآن، ربما لا تحب الدنمارك ذلك ولكن و ربما يتعين أن تحدث أشياء فيما يتعلق بالدنمارك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية".

وقال ترامب: "لأنهم مضطرون للقيام بذلك، أعتقد من أجل العالم الحر، نحن بحاجة إلى ذلك لحماية العالم الحر، إنه أمر مهم للغاية، ويزداد أهمية كل عام".

وفي شأن داخلي، أعلن ترامب أنه سيصدر تقريرا عن مشاهدات لمسيرات غامضة التي رصدت خلال الفترة الماضية فوق عدة ولايات أمريكية "بعد يوم واحد من توليه منصبه".

وقال: "سأقدم لكم تقريرًا عن ال بعد يوم واحد من تولي الرئاسة لأنني أعتقد أنه من السخف ألا يخبروكم بما يحدث مع الطائرات بدون طيار، فهم لا يريدون التحدث عن ذلك، ولا أحد يعرف السبب، إنهم لا يريدون التحدث عن ذلك، قد يكون ذلك من خلال إرسالنا لطائرات بدون طيار آمل أن تكون هذه هي الحال نحن نفعل ذلك ونقوم بالبحث وربما لا يريدون التحدث عن ذلك من هذا المنظور".

وتابع: "آمل ألا يكون عدوًا، لكننا سنكتشف ذلك، في الحادي والعشرين، في اليوم التالي، عليكم أن تمنحوني بعض الوقت لحفل التنصيب، ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة سنقدم لك تقريرًا عنه ونخبركم بما هو بالضبط، هم يعرفون ومن الغريب جدًا أنهم لا يتحدثون عن ذلك".