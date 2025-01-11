بايدن: قرار "ميتا" بالتخلص من مدققي الحقائق "مخزٍ حقًا"

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن قرار شركة ميتا بالتخلص من مدققي الحقائق واستبدالهم بملاحظات مجتمعية من إنشاء المستخدمين "مخزٍ حقًا".

وأضاف بايدن خلال تصريحات من البيت الأبيض حول الاقتصاد: "فكرة أن مليارديرًا يمكنه شراء شيء ما ويقول، بالمناسبة، من هذه النقطة فصاعدًا، لن نتحقق من أي شيء، وأنت تعلم، عندما يكون لديك ملايين الأشخاص يقرؤون، ويدخلون على الإنترنت، ويقرؤون هذه الأشياء، فهذا أمر مخزٍ حقا".

وتأتي تغييرات ميتا، التي أعلن عنها رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه مباشرة.

وانتقد ترامب وغيره من الجمهوريين زوكربيرغ وميتا بسبب ما اعتبروه ممارسة "رقابة" على الأصوات اليمينية.

وقال زوكربيرغ، في فيديو أعلن فيه عن السياسة الجديدة، الثلاثاء: "كان مدققو الحقائق متحيزين سياسياً للغاية ودمروا الثقة أكثر مما خلقوها".