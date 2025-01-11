(CNN) -- كشفت مصادر لشبكة CNN أن كندا تستعد للرد بقائمة شاملة من الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خططه لإضافة ضريبة استيراد باهظة بنسبة 25٪ على السلع الكندية.

وتُظهر الاستعدادات كيف يمكن أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى إشعال حرب تجارية من شأنها في النهاية رفع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم.

وقال مصدران إن المسؤولين الكنديين يعملون على قائمة بالعشرات من المنتجات الأمريكية التي تصدرها الولايات المتحدة إلى كندا، مستهدفين العناصر التي توجه رسالة سياسية وتلحق قدرا معقولا من الضرر الاقتصادي.

وذكر الأشخاص المطلعون على الخطط أن قائمة العناصر التي تم النظر في فرض رسوم جمركية عليها تشمل المنتجات الخزفية ومنتجات الصلب والأثاث وبعض المشروبات الكحولية وعصير البرتقال وأطعمة الحيوانات الأليفة، من بين سلع أخرى.

وتشمل القائمة أيضًا صادرات الطاقة الأمريكية، وكملاذ أخير، يمكن لكندا فرض ضريبة على منتجات الطاقة التي تصدرها كندا إلى الولايات المتحدة.

لكن المصادر حذرت من أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وقد تتغير القائمة في النهاية أو لا يتم فرضها على الإطلاق.

وقالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا الجمعة، أثناء توجهها إلى اجتماع وزاري لمناقشة قائمة التعريفات الانتقامية: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما يتحدث الرئيس ترامب، فإننا نستمع، ونحن بحاجة إلى أخذه على محمل الجد"، وتابعت أنه "من المهم للرئيس المنتخب والأشخاص الذين ينصحونه أن يعرفوا أنه ستكون هناك عواقب إذا فرض تعريفات على المنتجات الكندية وأن كندا لديها نفوذ".

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي، جولدي هايدر، إن التعريفات الجمركية "يمكن أن توجه ضربة للشركات الكندية، التي تستعد لحرب تجارية مع الولايات المتحدة".

وأضاف هايدر لشبكة CNN أن أعضاء المجلس، الذين يضمون كبار المديرين التنفيذيين في كندا، لم يتم استشارتهم إلا مؤخرًا من قبل الحكومة ويطلب منهم تقديم مدخلات بشأن التعريفات الجمركية الانتقامية.

وتابع: "نحن بحاجة إلى التعبير بعناية عن كيفية ردنا، وقال البعض إننا يجب أن نعكس ببساطة تعريفاتهم الجمركية، وقال آخرون إننا يجب أن نكون أكثر اعتدالًا في ردنا لجذب انتباههم، وقال آخرون إننا يجب أن نتحرك بقوة ونرد بقوة كبيرة".

وقال هايدر لشبكة CNN إن قادة الأعمال الكنديين كانوا يستعدون لرئاسة ترامب منذ ما يقرب من عام، لكنه أشار إلى أن آثار كل استراتيجية لا تزال قيد التحليل.

حرب تجارية ناشئة

بدا الإعلان مصممًا لإظهار أن أوتاوا ليست خائفة من الدخول في حرب تجارية كاملة، وهي الحرب التي من شأنها أن تجلب ألمًا اقتصاديًا حقيقيًا للعمال والشركات وحلفاء ترامب في الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن خططه للاستقالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في أعقاب سلسلة متزايدة من الأزمات، بما في ذلك تهديدات التعريفات الجمركية من ترامب.

ومع مواجهة كندا لأزمة سياسية متصاعدة، زاد ترامب من الضغوط على صديق الولايات المتحدة وحليفها القديم.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا في أول يوم له في منصبه ما لم تعالج أوتاوا مخاوفه بشأن تدفق المخدرات غير المشروعة عبر الحدود.

وزعم ترامب أن أفضل طريقة لكندا لتجنب آلام الرسوم الجمركية الأمريكية هي الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، الاثنين: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك رسوم جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تمامًا من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار".

وتعد كندا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. استوردت الولايات المتحدة سلعًا كندية بقيمة 419 مليار دولار في عام 2023، بما في ذلك كل شيء من الأخشاب والأسمنت إلى السيارات والمعادن، وكندا أيضًا أكبر مصدر للنفط الأجنبي إلى الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، لم يستبعد ترامب استخدام "القوة الاقتصادية" لجعل الاندماج مع كندا ممكنًا وقال إن الولايات المتحدة لا "تحتاج" إلى أي شيء مصنوع في كندا.

وأضاف: "لديهم جيش صغير جدًا. إنهم يعتمدون على جيشنا. إنه أمر جيد، لكن عليهم أن يدفعوا ثمن ذلك".