(CNN) -- قال مصدران، لشبكة CNN ، إن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ التقى مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، في منتجعه مار إيه لاغو، وذلك بعد فترة وجيزة من إجراء تغييرات في سياسة الشركة المتعلقة بوقف سياسة تدقيق الحقائق.

وكان زوكربيرغ أعلن هذا الأسبوع أن ميتا ستتخلص من مدققي الحقائق بفيسبوك و إنستغرام وستستبدلهم بـ "ملاحظات مجتمعية" التي تم إنشاؤها من قبل المستخدمين ، على غرار ما فعلته منصة "إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

وكذلك حدثت ميتا أيضًا سياساتها بحيث يُسمح للمستخدمين الآن بنشر الكلام الذي كان محظورًا سابقًا.

ويأتي الاجتماع أيضًا بعد أن لقاء أجراه زوكربيرغ مع برنامج بودكاست يقدمه جو روجان، والذي ظهر معه ترامب قبل فترة وجيزة من الانتخابات، وانتقد زوكربيرغ خلال اللقاء إدارة بايدن، واتهم مسؤولين بها بمحاولة الضغط على شركته لحذف منشورات خلال فترة جائحة كورونا قالوا إنها تحتوي على معلومات خاطئة حول اللقاحات.



وتواصلت CNN مع شركة ميتا للتعليق.

