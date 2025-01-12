(CNN)—أبرز رئيس كتيبة الإطفاء في كاليفورنيا، برنت باسكوا، إمكانية أن تنشط الرياح مرة أخرى في الأيام المقبلة بعد فترة راحة قصيرة، مما يشكل تهديدًا محتملاً بينما يعمل رجال الإطفاء على احتواء أربعة حرائق كبرى لا تزال مشتعلة في جميع أنحاء لوس أنجلوس، ولكنها يمكن أن تقدم أيضًا نعمة غير متوقعة من خلال تغيير اتجاه الحريق، على حد تعبيره.

وأوضح في حديثه لشبكة CNN ليلة السبت، قال باسكوا إن فرق الإطفاء عملت "على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع" لتعزيز خطوط النار التي أنشأوها وهي حدود تم إنشاؤها عن طريق إزالة الوقود مثل النباتات، والحفر حتى مستوى التربة، للمساعدة منع الحرائق والجمر من الانتشار، وأن هناك خطر أن تجلب الأيام القليلة المقبلة رياح سانتا آنا، وهي رياح حارة وجافة تتدفق على جوانب الجبال باتجاه ساحل كاليفورنيا، ويمكن أن تعرض خطوط النار هذه للخطر.

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ومع ذلك، قال باسكوا، إن هذه الرياح قد تغير اتجاه الحرائق، غذ كان حريق منطقة Palisades يتحرك شرقًا في اليوم الماضي، متجهًا نحو الطريق السريع 405، لكن رياح سانتا آنا يمكن أن تهب باتجاه الغرب، وأضاف أنه إذا وصلت الرياح "فستحرك (الحريق) بعيدًا عن الطريق السريع وتتجه نحو الساحل... وستعيد هذه النار إلى نفسها تقريبًا".

وهذا ما حدث في منطقة إنسينو، السبت، حيث أدى تغير اتجاهات الرياح إلى دفع النيران إلى الخلف "حيث توجد (أرض) محترقة بالفعل ولا يوجد وقود للحرق"، مما ساعد أطقم العمل على احتواء حافة الحريق، على حد قول باسكوا.