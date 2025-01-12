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"طلب مني ممارسة الجنس ولم يقل لي أحد كيف".. دراسة تسلط الضوء على الحياة الجنسية بأوكرانيا للجنود مبتوري الأطراف ومدى قبول النساء

العالم
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"طلب مني ممارسة الجنس ولم يقل لي أحد كيف".. دراسة تسلط الضوء على الحياة الجنسية بأوكرانيا للجنود مبتوري الأطراف ومدى قبول النساء
Credit: Chris McGrath/Getty Images

(CNN)— شهد العامان الماضيان تنفيذ أوكرانيا بروتوكولات لإعادة التأهيل البدني، وإلى حد ما، إعادة التأهيل النفسي للمصابين في الصراعات، لكن إعادة التأهيل الجنسي للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم أو عانوا من إصابات خطيرة أخرى تم التغاضي عنها إلى حد كبير.

الحياة الجنسية بأوكرانيا لمبتوري الأطراف ومدى قبول النساء.. دراسة تكشف تفاصيل
Credit: Leon Neal/Getty Images)

ولطالما كان الجنس موضوعًا محظورًا في أوكرانيا، في حين أن الأوكرانيين المعاصرين أكثر انفتاحًا فيما يتعلق بالجنس مما كانوا عليه في الحقبة السوفيتية، إلا أن الموضوع لا يزال غير مريح بالنسبة للكثيرين.

الحياة الجنسية بأوكرانيا لمبتوري الأطراف ومدى قبول النساء.. دراسة تكشف تفاصيل
Credit: Paula Bronstein /Getty Images)

"طلب مني أن أمارس الجنس، لكن لم يخبرني أحد كيف"

أسفرت الحرب عن عدد غير مسبوق من الإصابات، وهو الوضع الذي لم تكن أوكرانيا مستعدة له، وقد دفع الافتقار إلى أي معلومات حول إعادة التأهيل الجنسي مركز المحاربين القدامى الأوكراني غير الربحي، والمخصص خصيصًا لدعم قدامى المحاربين وأسرهم، إلى دراسة الموضوع.

في عام 2023، أجرى باحثو Veteran Hub 39 مقابلة معمقة مع الجنود المصابين وشركائهم، ومن بين أمور أخرى، تحدث الأشخاص الذين تمت مقابلتهم دون الكشف عن هويتهم عن حياتهم الجنسية بعد الإصابة، وجد الباحثون أن الجنس نفسه قد تغير بالنسبة للكثيرين، على سبيل المثال، بعد تعرضهم للإصابة، بدأ بعض المشاركين في الاستعداد أو التخطيط لعلاقة جنسية بسبب التغيرات الجسدية.

وقال أحد المحاربين القدامى الذين تربطهم علاقة طويلة الأمد عن الأطباء الذين عالجوه: "لقد طلب مني أن أمارس الجنس، لكن لم يخبرني أحد كيف.. إذا كنا نتحدث عن الجانب الفني، فهو مهم للغاية.." 

نجوم برنامج جنسي يدعى "الغازب" يستضيف أوكرانيين مبتوري الأطراف

تتزايد المناقشات المتعلقة بالإعاقات في أوكرانيا مع ارتفاع عدد الضحايا، وأخذ برنامج المواعدة الشهير "The Bachelor" النقاش إلى الاتجاه السائد، حيث تم اختيار المحارب الأوكراني المخضرم، أولكسندر بودكو، البالغ من العمر 26 عامًاـ والذي فقد ساقيه في الحرب، كنجم الموسم الأخير.

وأصبحت الحلقة التي تحتوي على مشهد حميم، والتي عُرضت في نوفمبر، واحدة من أكثر الحلقات شعبية في هذا الموسم، ووفقا للبيانات التي قدمتها ستارلايت ميديا، وهي مجموعة إذاعية أوكرانية، فقد شاهده حوالي 2.8 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، مما يجعله البرنامج الأكثر مشاهدة في يوم بثه.

وقالت منتجة العرض آنا كالينا لشبكة CNN: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ العرض بين جميع دول العالم التي يصبح فيها رجل ذو بتر مزدوج حاصلاً على برنامج العازب.. كنا قلقين بشأن رد فعل الناس عند رؤية جسد شخص مبتوري الأطراف بشكل واضح في مثل هذا السياق الحميم.. لا يوجد تمثيل للأشخاص الذين يعانون من إصابات في أوكرانيا ولم نكن نعرف كيف سيكون رد فعل الناس عليها.. لقد كان تحديًا كبيرًا.. لكن الأمر اتضح بشكل جيد".

الحياة الجنسية بأوكرانيا لمبتوري الأطراف ومدى قبول النساء.. دراسة تكشف تفاصيل
Credit: Chris McGrath/Getty Images)

وتعتقد كالينا أن الجمهور كان مهتمًا، جزئيًا، لأنهم يدركون أنه في وقت الحرب هذا يمكن أن يتعرض أحبائهم للإصابة في أي لحظة، وقال بودكو، عبر صفحته على موقع إنستغرام، إنه لم يشارك في العرض لإقناع أي شخص بأي شيء أو إثبات "حالته الطبيعية"، وكتب قائلاً: "أطرافي الصناعية أو حتى الكرسي المتحرك في بعض الأحيان هي مجرد جزء مني، ولكنها ليست ما يميزني.. حقيقة أن لدي إعاقة لا تجعلني أقل استحقاقًا للحب أو الحياة السعيدة.. وهذا أمر مهم أن نفهمه".

كما نشر بودكو أن تجربته الأولى في ممارسة الجنس بعد الإصابة "لم تكن مجرد ممارسة الجنس، بل كانت بمثابة خطوة إلى الوراء إلى الحياة".

الحياة الجنسية بأوكرانيا لمبتوري الأطراف ومدى قبول النساء.. دراسة تكشف تفاصيل
Credit: Sean Gallup/Getty Images)

وقالت مديرة مشروع Veteran Hub، كاترينا سكورهود: "لقد رأينا أن هناك طلبًا كبيرًا على هذا الموضوع، بعد إعادة التأهيل البدني، يبدأ الناس في سؤال أنفسهم عما إذا كانوا سيتمكنون من السباحة في البحر، أو الذهاب للتزلج، أو الخروج في مواعيد غرامية، أو ممارسة الجنس.. وعادة لا يستطيع أحد الإجابة على هذه الأسئلة".

وقالت عالمة النفس العسكرية وعالمة الجنس، هانا ريفونيتس، لشبكة CNN: "في ثقافتنا، ليس لدينا عادة التحدث عن الجنس.. لا يستطيع كل الناس حتى أن يقولوا هذه الكلمة بهدوء.. من غير المقبول عمومًا إخبار شخص غريب أو حتى شريك عن مشكلاتك الجنسية.. الرجال أو النساء الذين فقدوا أطرافهم بسبب الحرب نادرًا ما يطلبون المساعدة فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع الحساس".

وتابعت: "إذا سألت المحاربين القدامى عن القضايا الجنسية، عادة ما يقولون إن كل شيء على ما يرام.. فقط عدد قليل منهم بعد فترة، عندما يبدأون في الثقة بي، يمكنهم التحدث عن المشكلات التي يواجهونها".

وعندما استعادت المسعفة القتالية، تيتيانا تسيمباليوك، البالغة من العمر 35 عاماً، وعيها في غرفة المستشفى، وجدت صديقها ينتظرها ومعه باقة من الزهور، بعد تعرضها لإصابة خطيرة، بُترت ساقها؛ وكانت قلقة من كونها عبئا كزوجة.

وقالت تسيمباليوك: "أدركت أنه قبل البتر، كنت أكثر جاذبية.. لم أكن متأكدة من أنني أستطيع إيجاد طريقة للوفاء بدوري العائلي كامرأة.." استغرق الأمر وقتا طويلا لاستعادة ثقتها.

وتقول تسيمباليوك إنها كانت واحدة من أوائل العسكريين الأوكرانيين الذين بترت أطرافهم بعد الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022. وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات، أصيب ما يقرب من 370 ألف جندي أوكراني، وفقد الآلاف أحد أطرافهم أو أكثر.

الحياة الجنسية بأوكرانيا لمبتوري الأطراف ومدى قبول النساء.. دراسة تكشف تفاصيل
Credit: Chip Somodevilla/Getty Images)

في حين أن الحكومة لا تقدم أرقامًا رسمية عن عمليات بتر الأطراف، فقد أصدر برنامج حكومي أطرافًا صناعية لنحو 20 ألف شخص خلال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، كما تم مساعدة كثيرين آخرين من خلال برامج خاصة في أوكرانيا وخارجها.

اختيار الحياة عوضا عن المعاناة

ومن بين أولئك الذين حضروا دورة "الحياة الجنسية" التي تقدمها منظمة Recovery هو أولكسندر باتالوف، قائد مشاة الوحدة، الذي يعمل كطبيب عظام في الحياة المدنية، فقد ساقه في معركة شرسة على خط المواجهة، ويتذكر أن الأمر استغرق وقتًا حتى يعتاد على جسده المتغير، وقال: "في البداية، مع مثل هذه الصدمة، لا تريد أن ينظر إليك أحد، لكن زوجتي قدمت لي دعماً كبيراً، لذلك، حصلت على دعم، لقد اخترت الحياة وليس المعاناة".

وأضاف أن "هناك عدداً قليلاً جداً من المتخصصين في علم الجنس في المستشفيات، لكن الرجال الذين تعرضوا لإصابات خطيرة يتحدثون عن الجنس مع بعضهم البعض، وهذا مهم. ومع ذلك، إنهم بحاجة إلى متخصصين يمكنهم التحدث معهم أيضا".

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