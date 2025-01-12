(CNN)— لا يزال حريق باليساديس، وهو الأكبر من بين أربعة حرائق كبرى اجتاحت مقاطعة لوس أنجلوس، وما تم للآن احتوائه بنسبة 11% فقط، حيث امتد على مساحة لأكثر من 23 ألف فدانا، وفقا لهيئة الإطفاء في كاليفورنيا.

وقال مكتب الطب الشرعي لمقاطعة لوس أنجلوس، السبت، إن حصيلة القتلى في حرائق إيتون وباليساديس ارتفعت إلى 16 قتيلا، ويبدو أن 5 من الوفيات ناجمة عن حريق باليساديس و11 وفاة في حريق إيتون، وفقًا لسجلات المكتب، ومن بين الحالات الـ16 التي أبلغ عنها، هناك 10 حالات تتعلق ببقايا بشرية مؤكدة.

مسؤولو الإطفاء يستجيبون لأربع حرائق على الأقل في المنطقة، بما في ذلك حرائق إيتون، وهيرست، وكينيث، وباليساديس. وقد امتدت إلى ما يقرب من 38,276 فدانًا مجتمعة.

تستخدم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أجهزة استشعار مثبتة على الطائرات لالتقاط بيانات محيط الحرائق، ولأن الرياح العاتية قد تتسبب أحيانًا في إرباك الطائرات، فقد تتأخر التحديثات الخاصة بمحيط الحرائق المرصود.

تتبع تقديرات حجم الحرائق واحتوائها فيما يتعلق بالحرائق المشتعلة حاليًا في جميع أنحاء الولاية:

انتشر حريق باليساديس بمعدل مثير للقلق، حيث أتى على أكثر من 20 ألف فدان بحلول ظهر يوم الجمعة.

عادةً ما تكون أشهر الصيف هي الأشهر الأكثر أهمية من حيث الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا بأكملها، ونادرًا ما تحدث حرائق غابات مثل هذه في شهر يناير، ويوضح الرسم البياني أدناه متوسط عدد الأفدنة المحروقة شهريًا على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك.

ووفقًا لإدارة الإطفاء بكاليفورنيا، دمرت كل واحدة من حرائق باليساديس وإيتون أكثر من 5000 مبنى، وبذلك يصل إجمالي المباني المدمرة إلى 10 آلاف على الأقل بين أكبر حريقين نشطين.



