دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روّجت حسابات مقطع فيديو يحتوي تصريحات منسوبة إلى المغنية الأمريكية تايلور سويفت، باعتبارها تعقد مقارنة بين الحرائق المُشتعلة في مقاطعة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا والحرب الدائرة في قطاع غزة.

خلال الفيديو، تظهر سويفت وهي تتكلم، بينما يجري إظهار ترجمة مزعومة لعبارات كأنها تدلي بها، تقول: "في غضون يومين فقط العقاب الإلهي ضرب الولايات المتحدة، حيث تسببت الكارثة الطبيعية في تدمير مساحة أكبر من غزة نفسها، يثير هذا الحدث تساؤلات عميقة حول العدالة، وعواقب دعم الظلم، حرائق أمريكا سببها ما فعلناه".

منشور يحتوي الفيديو ذي الترجمة المحرّفة المنسوبة إلى تايلور سويفت

أظهر تحقق موقع CNN بالعربية أن الفيديو الأصلي مأخوذ من برنامج The Tonight Show، لمقدمه المذيع جيمي فالون، عندما ظهرت تايلور سويفت معه في حلقة تمت إذاعتها في نوفمبر/تشرين الثاني بعام 2021، أي قبل اندلاع الحرب في غزة بعامين على الأقل.

آنذاك، تحدثت تايلور سويفت خلال البرنامج، الذي نشرت شبكة CNN مقتطفات منه في ذلك الوقت، عن مسيرتها الفنية، وقصة إعادة تسجيل ألبومها الجديد Red.

الفيديو الأصلي لظهور تايلور سويفت في برنامج The Tonight Show مع المذيع جيمي فالون Credit: Youtube/@fallontonight

ولم يسبق أن أدلت تايلور سويفت بتصريحات حول غزة، على الرغم من نشاط وسم "swiftiesforpalestine#" على فترات زمنية متفرقة لدعوتها للتعبير عن موقفها.

ويمكن ملاحظة وجود تداخل للأصوات في خلفية مقطع الفيديو المتداول، فضلا عن كون الترجمة زائفة وتحتوي أيضًا على أخطاء لغوية وركاكة في الأسلوب.