دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما تكافح فرق الإطفاء الأمريكية حرائق لوس أنجلوس في جنوب كاليفورنيا، اشتعل الفضاء الافتراضي بالعديد الادعاءات المضللة وغير الصحيحة حول الحادثة المدمرة.

في الساعات الأخيرة، كان أحد المقاطع الرائجة في المنطقة العربية عبر منصة إكس، يظهر أسطح منازل مشتعلة وإطلاق ألعاب نارية.

زعم مروجو الادعاء أن الفيديو من حرائق كاليفورنيا، مع تعليقات بعضها يقول: "وضع كارثي مرعب كاليفورنيا تحترق حرفيًا".

منشور احتوى الفيديو المنسوب إلى حرائق كاليفورنيا

وأظهر البحث العكسي عن الفيديو أنه لا يرتبط بالحرائق الحالية في الولايات المتحدة، لكنه يعود إلى صيف العام 2023، عندما تزامن مع انتشار مشاهد مشابهة لاحتفالات جماهير أندية جزائرية بذكرى تأسيسها في ذلك الوقت، مثل ناديي "شباب بلوزداد، ومولودية الجزائر".

وتتوفر لقطات مصورة عديدة لاحتفالات جماهير شباب بلوزداد، المعروفة باسم "كراكاج"، وتعني إطلاق جماعي للألعاب النارية، لاسيما خلال الاحتفالات الرياضية. حملت اللقطات مشاهد مشابهة للمقطع المتداول.

في هذه الأثناء، ظهر المقطع المنسوب إلى حرائق كاليفورنيا - الذي يحتوي نفس مشاهد احتفالات جماهير الأندية الجزائرية - للمرة الأولى في الحساب الجزائري ramiguerfi41@، عبر موقع تيك توك في 28 سبتمبر/أيلول 2023، لكنه سرعان ما أزاله دون سبب واضح.

لقطة شاشة للفيديو الأصلي المنشور للمرة الأولى في حساب جزائري في 28 سبتمبر/أيلول 2023 Credit: Bellingcat

آنذاك، احتفظت منصات تحقيقات المصادر المفتوحة، مثل Bellingcat، بـنسخة مؤرشفة من الفيديو، عندما كانت تكشف حقيقة رواية أخرى منسوبة إلى نفس الفيديو، ذكرت أنه يعود إلى الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية في غزة، وهي رواية غير صحيحة أيضًا. وقتها، أشار مدققو الحقائق في منصة إكس إلى نفس الاستدلال من حيث كونه فيديو من الجزائر.