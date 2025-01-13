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(CNN)-- أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الاثنين، تحذيرًا استرشاديًا من موجات مد عاتية محتملة "تسونامي"، بعد وقوع زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل جنوب غرب اليابان.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع بعد الساعة 9:19 مساءً بالتوقيت المحلي (7:19 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، مما أدى إلى إصدار تحذير لمحافظة ميازاكي في جزيرة كيوشو، وكذلك محافظة كوتشي جنوب اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد على منصة "إكس"، تويتر سابقًا أن السلطات حثت السكان المحليين على عدم دخول البحر أو الاقتراب من الساحل حتى يتم رفع التحذير.

وفي مطلع العام الماضي، أسفر زلزال ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر عن مقتل 81 شخصا على الأقل، وفقا لما أعلنت السلطات.