إنقاذ امرأة في التسعينات من عمرها بعد مرور 124 ساعة على زلزال اليابان

شاهد.. إنقاذ مسنة بعمر 80 عامًا من تحت الأنقاض بعد أيام من زلزال اليابان

حصيلة زلزال اليابان ترتفع الى 81 قتيلًا وسباق مع الزمن للعثور على ناجين

(CNN)-- تم إنقاذ امرأة مسنة على قيد الحياة، مساء السبت، بعد مرور 124 ساعة من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر غرب اليابان، الاثنين الماضي.

وأخرج رجال الإنقاذ المرأة، وهي في التسعينات من عمرها، من تحت أنقاض منزل مكون من طابقين في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا، مساء السبت، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى قريب، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK.

وذكر طبيب للصحفيين، الأحد، أن المرأة في حالة جيدة بما يكفي لإجراء حديث معها، لكن ساقيها أُصيبتا.

وقال كومي تاكانوري، من فريق الإنقاذ في حالات الطوارئ، إن ركبتي المرأة كانتا عالقتين تحت الأثاث في مساحة ضيقة للغاية بين الطابق الأول والثاني، واستغرق الأمر ساعات لتحريرها، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.