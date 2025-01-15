أوكرانيا تشن هجومًا مضادًا في كورسك ضد القوات الروسية.. ما الذي يحدث؟

(CNN)-- تعهدت أستراليا بأنها ستتخذ "أقوى إجراء ممكن" إذا ألحقت روسيا الأذى بأحد مواطنيها الذين أسرتهم أثناء القتال لصالح أوكرانيا، وذلك بعد ظهور تقارير عن احتمال مقتل أسير الحرب.

وألقت القوات الروسية القبض على أوسكار جنكينز الشهر الماضي، وبعد ذلك ظهر مقطع فيديو أثناء استجوابه وهو يرتدي الزي العسكري.

وأفادت هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية ABC وقناة Seven News المتعاونة مع شبكة CNN هذا الأسبوع أن الشاب البالغ من العمر 32 عامًا قد قُتل على الأرجح، نقلاً عن مصادر في أوكرانيا.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، الأربعاء، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن حكومته "تسعى للحصول على توضيحات عاجلة" بشأن الوضع، مضيفًا أنها "تشعر بقلق بالغ"، لافتا إلى أنه تم استدعاء السفير الروسي.

وأكد ألبانيز: "سننتظر ظهور الحقائق، ولكن إذا كان هناك أي ضرر لأوسكار جينكينز، فهذا أمر يستحق الشجب على الإطلاق، وستتخذ الحكومة الأسترالية أقوى إجراء ممكن"، ورفض الخوض في تفاصيل بشأن الإجراءات التي قد تتخذها كانبيرا.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر جينكينز وهو يؤخذ كأسير حرب على حسابات Telegram الروسية الشهر الماضي، ولم تتمكن CNN من تحديد موقعه الجغرافي، وفي اللقطات، تبدو يدا جينكينز مقيدة بإحكام، ويبدو أنه يجد صعوبة في فهم الأسئلة المطروحة عليه باللغة الروسية. يضربه رجل مرتين على رأسه.

ويتحدث بمزيج من الإنجليزية والأوكرانية والروسية، ويعرف نفسه على أنه "جندي"، ويقول إنه مدرس في الصين وطالب في أستراليا.

ويُعتقد أن جينكينز انضم إلى كتيبة دولية ضمن صفوف الأوكرانيين، قامت بتجنيد العديد من المقاتلين الأجانب منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022، وتنصح الحكومة الأسترالية مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا للقتال، لكن البعض اختار مع ذلك التطوع مع ألوية القوات الدولية.