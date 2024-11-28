شاهد لحظة شن روسيا هجوما ضخمًا على أوكرانيا بعشرات الصواريخ والمسيّرات

في ساعات الصباح الباكر، شنت روسيا المزيد من الضربات الجوية الضخمة ضد أوكرانيا، وحجم الهجوم الهائل، أكثر من 90 صاروخًا وحوالي 100 طائرة بدون طيار، حدده الرئيس الروسي نفسه بوضوح.

فروسيا غاضبة من استمرار أوكرانيا في استخدام صواريخ ATACMS أرض-أرض التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب أهداف في عمق أراضيها، بعد الحصول على الضوء الأخضر من إدارة بايدن.

ويتهم كبار السياسيين الروس الآن الرئيس الأمريكي باللعب بالنار.

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