الأردن.. الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بالسيدة الأولى المقبلة لأمريكا، ميلانيا ترامب، في فلوريدا، الخميس.

ونشرت الملكة رانيا صورة من اللقاء على صفحتها الرسمية بمنصة انستغرام، الجمعة، قائلة بتعليق: "سررت بلقاء السيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب في فلوريدا بالأمس (الخميس)".

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان: "التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الخميس خلال وجودها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب، وخلال اللقاء الذي تبعه غداء أقيم لجلالتها، جرى بحث عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها رعاية الأطفال والتعليم".

ويذكر أن أصول ميلانيا ترامب تعود إلى سلوفينا، حيث حصل والداها فيكتور وأملجا كنافس على الجنسية الأمريكية، العام 2018، عندما كانت ابنتهما السيدة الأمريكية الأولى بولاية ترامب حينها، ويبلغ فيكتور من العمر 73 سنة وعمر وأملجا 71 سنة، وهما متقاعدان ويحتفظان بعلاقة منتظمة مع عائلة ترامب، وغالبا ما يسافران مع العائلة في رحلات خاصة.