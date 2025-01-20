(CNN)-- أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عفوًا بحق الجنرال مارك ميلي والدكتور أنتوني فاوتشي وأعضاء الكونغرس الذين كانوا أعضاء في اللجنة المكلفة بالتحقيق بأحداث 6 يناير/كانون أول من عام 2021.

وتأتي الإعفاءات، التي أصدرها بايدن في الساعات الأخيرة لرئاسته، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالقصاص من أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم عارضوا فترة رئاسته الأولى.

وكتب بايدن في بيان: "تعتمد أمتنا على من يعمل بالخدمة العامة بإخلاص وإيثار كل يوم. هؤلاء هم شريان حياة ديمقراطيتنا".

وأردف الرئيس الأمريكي قائلا: "وبشكل ينذر بالقلق، لقد تعرض العاملون في الخدمة العامة لتهديدات وترهيب بسبب القيام بواجباتهم بإخلاص".

وأوضح بايدن على الفور أن هذا العفو لا يشير إلى أن المعنيين قد اقترفوا أي ذنب.

وكتب بايدن: "إصدار أوامر العفو هذه لا يجب أن يُفهم بشكل خاطئ على أنه اعتراف بأن الأفراد المعنيين بها ارتكبوا أي فعل خاطئ، ولا يجب فهم القبول على أنه اعتراف بالذنب عن أي تجاوز. تدين أمتنا لهؤلاء العاملين في الخدمة العامة بالفضل على التزامهم اللامتناهي تجاه بلادنا".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أخبر الرئيس الصحفيين أن أحد العوامل التي أثرت في قراره هو إشارة ترامب إلى نواياه بمحاكمة محتملة لخصومه السياسيين، في الأيام التي سبقت تنصيبه.

وفي مقابلة مع صحيفة USA Today، قال بايدن إنه أخبر ترامب خلال اجتماعهما في المكتب البيضاوي بعد وقت قصير من فوز الرئيس المنتخب في نوفمبر/تشرين الثاني أنه "من غير البديهي أن يتبع مصلحته ويحاول تصفية الحسابات".