(CNN)-- تشمل قائمة الضيوف في تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والأحداث الأخرى رجال أعمال ومليارديرات وقادة سياسيين.

ومن المتوقع أيضًا حضور العديد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين.

من سيحضر؟

قال مكتب الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ولورا بوش إنهما سيحضران التنصيب، وأبلغت مصادر مطلعة شبكة CNN أن الرئيس الأسبق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون سيحضران أيضًا. وسيحضر الرئيس الأسبق باراك أوباما أيضًا، على الرغم من أن زوجته ميشيل أوباما لن تحضر.

وقال مصدر مطلع على الترتيبات لشبكة CNN، إن زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز سيحضر جميع فعاليات حفل التنصيب.

من المتوقع أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في حفل التنصيب وسيجلس مع ضيوف بارزين آخرين، وفقًا لمصدرين مطلعين على الخطط. كان الرئيس المنتخب، الذي التقى تشيو في ناديه مار إيه لاغو في ديسمبر/كانون الأول، قد دعا سابقًا إلى حظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي لكنه تراجع عن موقفه خلال حملته الرئاسية.

وقال مصدران مطلعان لشبكة CNN إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وحليف ترامب المقرب إيلون ماسك، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ سيحضرون حفل التنصيب. ومن المتوقع أن يجلس الثلاثة بالقرب من مرشحي ترامب لمسؤولي حكومته وغيرهم من المسؤولين الجدد في الإدارة، حسبما قال المصدران.

بينما قال مصدر مطلع على خطط رئيس مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لشبكة CNN، إن بيلوسي لن تحضر. حضرت بيلوسي حفل تنصيب ترامب الأول في عام 2017 عندما كانت رئيسًا لمجلس النواب.