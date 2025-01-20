مراسلة CNN تكشف ما قاله بايدن لترامب عند وصوله إلى البيت الأبيض

(CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدى اليمين الدستورية، الاثنين، إدارة الرئيس السابق جو بايدن في خطاب تنصيبه - بينما كان بايدن يجلس على بعد خطوات- لفشلها في "إدارة أزمة بسيطة في الداخل".

وقال ترامب، في خطابه بعد أدائه اليمين: "لدينا الآن إدارة لا تستطيع إدارة أزمة بسيطة في الداخل بينما تتعثر في نفس الوقت في أحداث كارثية بالخارج".

كما تطرق الرئيس الجديد إلى قضية الهجرة، التي تعد محورا رئيسيا لإدارته الجديدة، قائلاً إن الإدارة "تفشل في حماية مواطنينا الرائعين الملتزمين بالقانون ولكنها أتاحت ملاذًا وحماية للمجرمين الخطرين".

وتابع: "لدينا إدارة قدمت تمويلًا غير محدود للدفاع عن الحدود الأجنبية لكنها ترفض الدفاع عن الحدود الأمريكية أو الأهم من ذلك، شعبها".