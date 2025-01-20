بوتين يعرب عن استعداده للتعاون مع إدارة ترامب

أوكرانيا تشن هجومًا مضادًا في كورسك ضد القوات الروسية.. ما الذي يحدث؟

(CNN)-- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، عن انفتاحه على "إعادة بناء العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة"، وذلك قبل ساعات فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال بوتين، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي أذيع على التلفزيون الاثنين، إنه يرحب بتصريحات ترامب وفريقه "التي عبرت عن الرغبة في استعادة الاتصال المباشر مع روسيا، والحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة"، مؤكدا استعداد موسكو لـ"الانخراط في الحوار".

وأضاف: "نحن نرحب بالتأكيد بهذا النهج، ونهنئ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية على توليه منصبه، وأؤكد: لم نرفض الحوار قط، وكنا دائما على استعداد للحفاظ على علاقات تعاون سلسة مع أي إدارة أمريكية".

وتابع: "نحن ننطلق من حقيقة مفادها أن الحوار سوف يبنى على أساس المساواة والاحترام المتبادل، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه بلدانا في عدد من القضايا الرئيسية على الأجندة العالمية، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن".

واغتنم بوتين الفرصة لإعادة التأكيد على موقف روسيا بشأن التسوية المحتملة في أوكرانيا، وقال: "نحن منفتحون أيضا على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني"، مشددا على أهمية "تحقيق السلام على المدى الطويل مع التأكيد على التزام روسيا بحماية مصالحها".

يذكر أن ترامب كان أصدر توجيهات لمساعديه بترتيب اتصال هاتفي مع بوتين في الأيام التي تلي أداءه اليمين الدستورية، بهدف عقد اجتماع شخصي في الأشهر المقبلة لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في غضون يوم من أداء اليمين.

وبدلاً من ذلك، يأمل ترامب وفريقه في البدء بسرعة في العمل على خطة تسوية يمكن تحقيقها في غضون الأشهر الأولى من رئاسته بما في ذلك التحدث مباشرة مع بوتين.

وبدأ المسؤولون في فريق الأمن القومي لترامب العمل على إجراء اتصال مع بوتين قبل عدة أسابيع، ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم تحديد موعد للاتصال.

وفي مؤتمر صحفي في عقد في ديسمبر/ كانون الأول، قال بوتين إنه وترامب لم يتحدثا منذ ترك الأخير منصبه، ولكنه مستعد أيضًا لإجراء محادثات.

وبمجرد تولي ترامب منصبه، يمكن للمسؤولين الأمريكيين والروس البدء في العمل على إعداد اجتماع شخصي.

وقال ترامب إن المحادثات كانت قيد الترتيب بالفعل، لكن الكرملين ذكر أنه سينتظر حتى يتولى ترامب منصبه لبدء الاستعدادات الرسمية.