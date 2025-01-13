(CNN)-- قال الكرملين إنه في حين تُوجد إرادة سياسية لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلا أنه لم تبدأ أي استعدادات جوهرية لعقد قمة بينهما.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين، الاثنين: "هناك تفاهم مُعلن وإرادة سياسية بأن مثل هذه الاتصالات ستكون ضرورية وملائمة للغاية".

وعندما سُئل عن سويسرا أو صربيا كمكانين محتملين لاستضافة مثل هذا الاجتماع، أوضح بيسكوف: "تقدم العديد من الدول خدماتها كمكان افتراضي لهذه المحادثات ولكن من السابق لأوانه مناقشة هذا الأمر. ولا توجد استعدادات جوهرية حتى الآن".

وأضاف بيسكوف أن التطورات ستكون ممكنة بعد تسليم منصب الرئاسة في أمريكا. وسيتولى ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.

والشهر الماضي، قال بوتين إنه لم ير ترامب منذ أكثر من أربع سنوات.

وفي يونيو/حزيران 2019، التقى الزعيمان على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

وفي عام 2018، عقد ترامب وبوتين قمة في هلسنكي في 16 يوليو/تموز 2018، وهو الاجتماع الذي جاء وسط التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص السابق، روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.