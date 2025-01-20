صورة ترامب لمراسم التنصيب تثير المقارنات مع صورته الشهيرة عند تسليم نفسه في السجن

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجري مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين، داخل الكابيتول، ليبدأ ولايته الرئاسية الثانية، ويصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر مطلع لشبكة CNN إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن والرئيس المنتخب ترامب سيستقلان نفس الليموزين إلى مبنى الكابيتول، الاثنين، قبل حفل تنصيب ترامب.

ولم يركب الاثنان معا قبل أربع سنوات عندما تغيب ترامب عن أداء بايدن اليمين الدستورية، لكنهما سيعودان إلى نفس التقليد الذي اتبعه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع ترامب عام 2017.