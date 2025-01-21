(CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن أكثر من 12 مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية يشغلون مناصب عليا طُلب منهم التنحي عن أدوارهم.

وأضافت المصادر أن العديد من هؤلاء المسؤولين تلقوا هذا الطلب قبل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين.

وتابعت المصادر أن بعضهم من بين كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية.

وعلى الرغم من أنه من المعتاد أن تعين الإدارة القادمة مسؤوليها في مناصب عليا، إلا أن المسؤولين الحاليين غالبًا ما يبقون بينما ينتظر المعينون تأكيد مجلس الشيوخ، وعلاوة على ذلك، فإن النطاق والسرعة أثارا حالة من الإنذار.

ورجّح دبلوماسي كبير سابق أن "هذه هي بالتأكيد الخطوة الأولى نحو تطهير كبير والسيطرة على وزارة الخارجية".

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.

وكان جون باس، الذي يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وهو ثالث أعلى منصب في الوزارة، من بين المسؤولين الذين طُلب منهم التنحي عن دوره، حسبما ذكرت المصادر.

وأشاد وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن بباس، خلال حديثه مع الموظفين الجمعة قبل رحيله، قائلاً: "لا يوجد مسؤول في هذا الجيل بالوزارة أفضل من جون باس".

وأشار باس، في رسالة وداع أرسلها يوم الاثنين واطلعت عليها CNN، إلى أن التنصيب "يبدأ مرحلة تتسم دائمًا بالتغيير".

وأضاف: "أود أن أطلب منكم القيام ببعض الأشياء لضمان استمرار الوزارة في تقديم الخدمات لمواطنينا. كن مستعدًا لشرح ما تفعله، وكيف يفيد الشعب الأمريكي".

وتابع: "ادعموا بعضكم البعض، ورحبوا بالوافدين الجدد، سواء كانوا زملاء في الدولة يخدمون في أدوار جديدة أو أشخاصًا جددًا في الوزارة، كزملاء، وتذكروا أننا جميعًا اخترنا خدمة أمتنا".

وأضاف: "هناك أمور لا يمكن إلا للدولة أن تقوم بها، من خلال شبكتنا من السفارات والقنصليات والبعثات، وسيتطلب الأمر منا العمل معًا لدعم هذا الدور الحيوي".

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو كلمة أمام العاملين في وزارة الخارجية في مقرها الرئيسي في العاصمة واشنطن في وقت لاحق من الثلاثاء.