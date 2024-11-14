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(CNN)— عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، رسميا السيناتور ماركو روبيو وزيرا للخارجية الأمريكية في إدارته الجديدة، وفيما يلي ما نعلمه عنه:

تاريخ الميلاد: 28 مايو 1971

مكان الميلاد: ميامي، فلوريدا

الاسم عند الولادة: ماركو أنطونيو روبيو

الأب: ماريو روبيو، (نادل)

الأم: اورياليس غارسيا روبيو

الزوجة: جانيت (دوسديبيس) روبيو (1998 إلى الوقت الحاضر)

الأطفال: أماندا لورين، دانييلا، أنتوني ودومينيك

التعليم: التحق بكلية تاركيو في ميسوري، 1989-1990؛ التحق بكلية سانتا في المجتمعية في غينزفيل، فلوريدا، 1990-1991؛ جامعة فلوريدا، العلوم السياسية، بكالوريوس، 1993؛ جامعة ميامي، دكتوراه، بامتياز، 1996.

الديانة: المسيحية (الروم الكاثوليك)

حقائق أخرى:

روبيو هو ابن مهاجرين كوبيين قدما إلى الولايات المتحدة في عام 1956، واستعدادًا لولايته كرئيس لمجلس النواب في الهيئة التشريعية لفلوريدا، كتب كتابًا بعنوان "100 فكرة مبتكرة لمستقبل فلوريدا"، وقام بتدريس دروس العلوم السياسية في جامعة فلوريدا الدولية، وفاز بإعادة انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية ثالثة في العام 2022.

ويذكر أنه لا يزال يتعين تأكيد تعيين روبيو في هذا المنصب من قبل مجلس الشيوخ.