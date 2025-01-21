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ترامب يوجه انتقادات "غير معتادة" لبوتين: يدمر روسيا بعدم إبرام صفقة بشأن أوكرانيا

العالم
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ترامب يوجه انتقادات "غير معتادة" لبوتين: يدمر روسيا بعدم إبرام صفقة بشأن أوكرانيا
صورة أرشيفيةCredit: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

(CNN)-- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من تنصيبه، الاثنين، بطريقة غير رسمية عن موقفه بشأن الحرب في أوكرانيا، وكان الأمر أكثر صعوبة على الكرملين مما قد يتوقعه.

في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يجب أن يبرم صفقة، وأعتقد أنه يدمر روسيا بعدم إبرام صفقة".

وكانت انتقادات ترامب صارخة بشكل غير مسبوق، حيث ركز على الضرر الاقتصادي الذي لحق بروسيا بسبب الحرب.

 وأضاف، في إشارة إلى ارتفاع الأسعار الذي يقترب من 10٪: "أعتقد أن روسيا ستكون في ورطة كبيرة، ألق نظرة على اقتصادهم، وألق نظرة على التضخم في روسيا، لقد توافقت معه بشكل رائع، وأتمنى أن يرغب في إبرام صفقة".

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ومن جانبه، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتنصيب ترامب، قائلاً إنه "رجل قوي"، مضيفًا: "الأوكرانيون مستعدون للعمل مع الأمريكيين لتحقيق السلام، السلام الحقيقي، وهذه فرصة يجب اغتنامها".

وتشكل هذه التصريحات بعضًا من أكثر الانتقادات التي وجهها ترامب إلى بوتين، ويشير تركيزه على سوء الإدارة الاقتصادية وتسامح الكرملين مع معدلات الضحايا المروعة للحرب، إلى أن البيت الأبيض يدرك أن روسيا قد تكون تحت بعض ضغوط الوقت وتعتزم استغلالها.

وفي السابق، طوال حملتهما للبيت الأبيض، أعرب ترامب ونائبه جيه دي فانس عن تشككهما في استمرار التدخل الأمريكي في قتال أوكرانيا، وغالبًا ما اقترحا استقرار أوكرانيا على هدنة مع روسيا على الرغم من خسارة أراضيها.

ويشير تأكيد ترامب على أنه يريد مقابلة بوتين إلى أنه يعتقد أن  "إبرام صفقة عبر التعامل الشخصي" قد يشكل مسارًا دبلوماسيًا.

وكما كان من دواعي الارتياح بالنسبة لكييف أن إشارته إلى المساعدات المقدمة لأوكرانيا كانت تستند إلى ضرورة قيام الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدفع المزيد من الأموال، وليس إلى توقف المساعدات الأمريكية. 

وبدأ ترامب حواره مع الصحفيين بانتقاد الدول الأعضاء الأوروبيين في الحرب، قائلاً إنهم بحاجة إلى دفع 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع ــ وهو ما يقرب من ضعف هذا المبلغ بالنسبة للعديد منهم.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تمول مساعدات أوكرانيا بما يعادل 200 مليار دولار أكثر من أوروبا، وأضاف: "هذا أمر سخيف، لأنه يؤثر عليهم أكثر بكثير، لدينا محيط بينهما".

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