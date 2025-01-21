إيلون ماسك يعلق على تنصيب ترامب: أصبح مستقبل الحضارة مضمونا

(CNN) -- احتفل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادة "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة، بانتخاب ترامب وتنصيبه في ساحة كابيتال وان في العاصمة واشنطن، قائلاً "هذا هو شعور النصر".

وخاطب ماسك أنصار ترامب: "لم يكن هذا انتصارا عاديا، لقد كان مفترق طرق في طريق الحضارة الإنسانية، وكما تعلمون، هناك انتخابات تأتي وتذهب. بعض الانتخابات مهمة، وبعضها ليس كذلك، لكن هذه الانتخابات كانت مهمة حقًا، وأريد فقط أن أشكركم على تحقيق ذلك، شكرا لكم".

وأضاف: "قلبي معكم، بفضلكم أصبح مستقبل الحضارة مضمونا بفضلكم، وسنحصل أخيرًا على مدن آمنة، ومدن آمنة، وحدود آمنة، وإنفاق معقول، وأشياء أساسية".

يذكر أن ترامب شكر ماسك، في تصريحات سابقة، على دعمه خلال الحملة الانتخابية، وكان إيلون ماسك أنفق ما لا يقل عن 118 مليون دولار لصالح ترامب وأعطى مليون دولار يوميًا لأنصاره.