بالصور.. زواج مئات مثليي الجنس مع دخول القانون بتايلاند حيز التنفيذ

(CNN)-- يتوقع أن يعقد المئات من الأزواج مثليي الجنس قرانهم في جميع أنحاء تايلاند، الخميس، حيث تصبح البلاد أول دولة في جنوب شرق آسيا تعترف بالمساواة في الزواج.

Credit: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

ويمثل مشروع القانون التاريخي فوزًا كبيرًا لمجتمع LGBTQ+، الذي ناضل لأكثر من عقد من الزمن من أجل نفس حقوق الزواج التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين.

Credit: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

وبموجب التشريع، الذي أقره البرلمان التايلاندي وأقره الملك العام الماضي، سيتمكن الأزواج من نفس الجنس من تسجيل زواجهم مع كامل الحقوق القانونية والمالية والطبية، بالإضافة إلى حقوق التبني والميراث، وأشادت رئيسة الوزراء التايلندية، بايتونجتارن شيناواترا، بنجاح البلاد في حدث أقيم الأسبوع الماضي، عندما دعت العشرات من الأزواج والناشطين من مجتمع المثليين إلى مكاتب الحكومة.

Credit: MANAN VATSYAYANAMANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

وستقام الاحتفالات، الخميس، في أجزاء أخرى من البلاد تمتد من مدينة باتايا الساحلية الشرقية إلى مدينة شيانغ ماي الجبلية الشمالية، وفي وسط مدينة بانكوك، قام ما لا يقل عن 200 من الأزواج بالتسجيل للزواج في حفل زفاف جماعي في مركز تسوق شهير، وفقًا لمنظمة بانكوك برايد، التي شاركت في تنظيم الحدث مع السلطات المحلية، في حين من المتوقع أن ترفع أعلام قوس قزح في قلب بانكوك، مع بسط "سجادة الفخر" في احتفال للترحيب بالعروسين.