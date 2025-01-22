ترامب يوضح موقفه بشأن إمكانية فرض عقوبات على روسيا

أوكرانيا تشن هجومًا مضادًا في كورسك ضد القوات الروسية.. ما الذي يحدث؟

(CNN)-- ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيفكر في فرض عقوبات إضافية على روسيا حيث أن حربها في أوكرانيا على وشك أن تمر بذكراها السنوية الثالثة.

وأجاب ترامب عندما سُئل عما إذا كان سيفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجلوس على طاولة المفاوضات، قال ترامب: "يبدو الأمر مرجحا".

وانتقد الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي لعدم إنفاقه ما يكفي للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا، حيث قال: "نحن نتحدث مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، وسنتحدث مع الرئيس بوتين قريبًا جدًا، وسنرى ماذا سيحدث".

وقال ترامب إن زيلينسكي يرغب في السلام "لكن الأمر يتطلب شخصين للرقص، وسنرى ما سيحدث"، كما أكد أنه تناول أزمة حرب أوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وذكر أنه "يتمتع بقدر كبير من القوة مثلما لدينا الكثير من القوة، وقلت له يجب أن تحسم الأمر".

وذكر ترامب أنه "سينظر" فيما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، وهو تصريح يشير إلى أنه قد يستعيد الكثير من الأموال التي لم تنفق بعد من التمويل البالغ 61 مليار دولار الذي أقره الكونغرس في 2024.

وكان البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جو بايدن عمل، خلال الأشهر الأخيرة، على إيصال أكبر قدر ممكن من الأسلحة والأموال إلى كييف قبل مغادرة منصبه.