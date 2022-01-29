بايدن يعلن عن إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية قريبا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية في "المدى القريب"، وسط تصاعد التوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وقال بايدن، للصحفيين، إنه سيرسل قوات أمريكية إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية في "المدى القريب".

كان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أعلن، الاثنين، أنه تم وضع ما يصل إلى 8.500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد لأوامر بالانتشار، حيث توجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق، أن إدارة بايدن في المراحل الأخيرة من تحديد الوحدات العسكرية لإرسالها إلى دول البلطيق وأوروبا الشرقية لتعزيز وجود القوات الأمريكية في محاولة لردع روسيا.

وكان بايدن ناقش الخيارات المختلفة مع كبار المسؤولين العسكريين في كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتشير إمكانية نشر بعض القوات بالقرب من عتبة روسيا قبل الغزو إلى تحول من جانب الإدارة الأمريكية، التي كانت في السابق قلقة من خطر استفزاز موسكو بشكل أكبر.

ويمكن أن يستخدم الكرملين هذه الخطوة كسلاح كمثال على موقف عدواني لحلف شمال الأطلنطي الذي تستخدمه روسيا لتبرير تعزيزها لقواتها على طول حدود أوكرانيا.