كيف يمكن الإطاحة برئيس وزراء محافظ؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- بوريس جونسون في مأزق. الكثير من البريطانيين غاضبون من تقارير عن أمسيات الحديقة الصيفية الصاخبة وحفلات الكريسماس وحفلة عيد ميلاد أو اثنتين له في مكتبه في داونينغ ستريت، وكل ذلك يحدث في وقت كانت فيه بقية البلاد تخضع لقيود فيروس كورونا الصارمة.

ويشير استطلاعان في الأسبوعين الماضيين إلى أن ما يصل إلى ثلثي البريطانيين يريدون أن يستقيل جونسون من منصب رئيس الوزراء.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني، أعلنت شرطة العاصمة أنها تحقق في "عدد من الأحداث" التي وقعت في داونينغ ستريت ووايتهول، فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقيود فيروس كورونا السارية في ذلك الوقت.

إذن، هل انتهى وقت بوريس جونسون في رئاسة الوزراء؟

من السابق لأوانه معرفة ذلك.

أحد العوامل التي قد تكون في صالحه هو أن عملية التخلص من رئيس وزراء بريطاني معقدة إلى حد ما. لا يتم انتخاب رؤساء الوزراء مباشرة من قبل الجمهور، ويصوت البريطانيون لانتخاب عضوهم المحلي في البرلمان، ويصبح زعيم أكبر حزب في البرلمان رئيسًا للوزراء.

لا يتعين على المملكة المتحدة إجراء انتخابات برلمانية أخرى قبل عام 2024، لذلك لا توجد طريقة تمكن الناخب العادي من أن يطرد جونسون الآن.

فلماذا كل هذا الحديث عن مواجهته للتصويت على الثقة؟

قد لا يتمكن عامة الناس من التصويت لإزاحة جونسون من منصبه، لكن نواب حزب المحافظين، الذي يتزعمه جونسون يمكنهم ذلك. تنتشر الشائعات في البرلمان البريطاني حول قيام النواب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب وزارية بإرسال رسائل بسحب الثقة إلى غراهام برادي رئيس لجنة 1922.

ماذا يعني ذلك؟ وما هي لجنة 1922؟

إنها مجموعة النواب المحافظين، الذين ليسوا في الحكومة كوزراء أو أعضاء في مجلس الوزراء، وجراهام برادي هو رئيس المجموعة منذ فترة طويلة.

بموجب قواعد حزب المحافظين، إذا أراد النواب التخلص من زعيمهم، فإنهم يقدمون خطابًا سريًا بسحب الثقة إلى الرئيس، الذي يبقيهم سرًا، ولا يكشف حتى عن عدد الرسائل التي تم تقديمها.

ويمكن سحب الرسائل بعد تسليمها، لذلك قد يتغير الرقم باستمرار، انخفاضًا أو ارتفاعًا.

عندما يقدم 15 ٪ من النواب المحافظين خطابات، فإن ذلك يؤدي إلى تصويت الثقة بين جميع النواب المحافظين.

يوجد حاليًا 359 نائبًا محافظًا (بعد أن انشق أحدهم إلى حزب العمل الأسبوع الماضي احتجاجًا على قيادة جونسون)، مما يعني أن الأمر يتطلب 54 خطابًا لإجراء تصويت بحجب الثقة، ثم 180 صوتًا ضد بوريس جونسون لإقالته من منصبه.

مرت سلف بوريس جونسون، تيريزا ماي، بهذا الوضع في عام 2018، عندما أرسل النواب ما يكفي من الرسائل لإجراء تصويت على الثقة بها، ولكن عندما جاء التصويت، نجت من ذلك.

نظريًا، على الأقل، هزيمة الاقتراع بحجب الثقة تؤدي إلى تقوية رئيس الوزراء، لأنها تعني أنه لا يمكن إطلاق تحدٍ آخر لمدة 12 شهرًا. لكن من الناحية العملية، فإن المضي في العملية، حتى لو فاز رئيس الوزراء، قد يكون فتاكًا، إذ خرجت ماي من منصبها بعد عام واحد فقط من نجاتها من تمرد حزبها.

من يصبح رئيسًا للوزراء إذا استقال بوريس جونسون أو خسر تصويت حزب المحافظين على الثقة؟

سيقرر حزب المحافظين. لن يؤدي ذلك إلى انتخابات برلمانية وطنية جديدة، وسيبقى جميع النواب الحاليين في مقاعدهم.

نائب رئيس الوزراء الحالي هو دومينيك راب، لكن هذا لا يعني أنه سيصبح رئيسًا للوزراء إذا تم التصويت على سحب الثقة جونسون.

وبدلاً من ذلك، سيطلق حزب المحافظين عمليته المعقدة لاختيار زعيم جديد، مع توقعات بأن المستشار ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تروس من بين المتنافسين الرئيسيين.

كم عدد الرسائل التي تم تقديمها؟

فقط غراهام برادي يعرف.

جزء من سبب تولي برادي رئاسة لجنة 1922 لفترة طويلة هو التقدير الذي يحظى به، فهو لا يكشف أبدًا عن عدد الرسائل التي بحوزته في خزنته.

لكن الإشاعات في البرلمان في ذروة نشاطها، وآخرها أن محاولة الموالين لجونسون لقمع التمرد بين أعضاء البرلمان الجدد المنتخبين في عام 2019 سارت بشكل خاطئ، مما أدى إلى موجة جديدة من الرسائل إلى لجنة 1922.