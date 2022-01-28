كييف، أوكرانيا (CNN)-- قال مسؤول أوكراني كبير لشبكة CNN إن المكالمة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لم تسر على ما يرام"، بسبب الخلافات بينهما حول "مستويات الخطورة" فيما يتعلق بالهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا.

ووصف المسؤول الأوكراني المكالمة بأنها كانت "طويلة وصريحة"، وقال خلالها بايدن إن هجوما روسيا قد يكون وشيكا لكن الرئيس الأوكراني قال إن التهديد من روسيا "لا يزال خطيرا ولكنه غامض وليس من المؤكد أن الهجوم سيحدث".

وفقا للمسؤول، لم يوافق بايدن على ما قاله الرئيس الأوكراني وأصر على أن الغزو أصبح شبه مؤكد وسيحدث في وقت لاحق من فبراير/ شباط.

وبحسب المسؤول الأوكراني، أبلغ بايدن زيلينسكي بأن بلاده لن تحصل على المزيد من المساعدات العسكرية، ولا قوات أمريكية، أو أنظمة أسلحة متطورة.

وقال المسؤول الأوكراني إن بايدن رفض الدعوات الأوكرانية لفرض عقوبات على روسيا قبل أي غزو، قائلا إن العقوبات لن تُفرض على موسكو إلا بعد تقدم روسي إلى الأراضي الأوكرانية.

وأضاف المسؤول الأوكراني لشبكة CNN أن زيلينسكي حث نظيره الأمريكي على "التهدئة"، محذرا من التأثير الاقتصادي للذعر وقال أيضًا إن الاستخبارات الأوكرانية ترى التهديد بشكل مختلف كما ترى الدول الأخرى في أوروبا.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى انفراجة في المفاوضات مع روسيا في باريس، قائلا إنه يأمل في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع المتمردين في شرق أوكرانيا.

وفي المقابل، شككت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات لشبكة CNN، في رواية المسؤول الأوكراني وقالت إن "المصادر المجهولة تسرّب الأكاذيب".

وذكرت أن الرئيس الأمريكي قال إن "هناك احتمالا واضحا بأن الروس يمكن أن يغزوا أوكرانيا في فبراير"، وتابعت: "الرئيس بايدن قال هذا علنا ونحن نحذر منه منذ شهور التقارير عن أي شيء أكثر أو مختلفة عن ذلك خاطئة تمامًا ".