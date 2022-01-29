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روسيا قد تستخدم أحد أكثر أسلحتها رعبًا ضد أمريكا وأوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- رأت الولايات المتحدة مؤشرات على أن روسيا وضعت إمدادات الدم بالقرب من حدود أوكرانيا، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير بوزارة الدفاع، كجزء من تكديسها للإمدادات الطبية والقوات والمعدات العسكرية في المنطقة التي قال مسؤولون أمريكيون إنها قد تشير إلى خطط غزو.

كانت وكالة رويترز أول من أبلغ عن نقل روسيا لإمدادات الدم إلى الحدود مع أوكرانيا، التي ستكون ضرورية لمعالجة الضحايا في حالة نشوب صراع. وأضاف التطور إلى مخاوف الولايات المتحدة من أن روسيا لديها القدرات اللازمة لشن هجوم في وقت قصير جدًا.

ذكرت شبكة CNN الشهر الماضي أن روسيا بدأت في إقامة خطوط إمداد مثل الوحدات الطبية والوقود التي يمكن أن تستمر في صراع طويل الأمد إذا اختارت موسكو الغزو.

نفت أوكرانيا نقل روسيا أي إمدادات دم إلى الخطوط الأمامية. يوم السبت، وصف نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، التقارير بأنها "غير صحيحة".

وقالت في بيان على فيسبوك: "هذه المعلومات غير صحيحة. مثل هذه الأخبار عنصر من المعلومات والحرب النفسية. والغرض من هذه المعلومات هو نشر الذعر والخوف في مجتمعنا".

ومع ذلك، يعتقد البيت الأبيض أن أوكرانيا تقلل من أهمية التهديد بطريقة قد تؤدي بها إلى عدم الاستعداد لهجوم روسي محتمل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "نتفهم الموقف الصعب الذي يواجهه الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي والضغوط التي يتعرض لها. ولكن في الوقت نفسه يقلل من مخاطر الغزو، فإنه يطلب مئات الملايين من الدولارات في شكل أسلحة للدفاع ضد أحدها. نعتقد أنه من المهم أن نكون منفتحين وصريحين بشأن هذا التهديد".

ذكرت شبكة CNN يوم الجمعة أن التوتر قد تصاعد بين مسؤولي إدارة زيلينسكي وبايدن، وسط خلاف حول كيفية تفسير ونشر تقييمات المخابرات الأمريكية التي تقول إن روسيا قد تستعد لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

كما حذر المتحدث باسم بايدن من أن الإدارة تعتقد أن الحرب "وشيكة"، قال زيلينسكي للصحفيين يوم الجمعة: "هناك شعور في الخارج بوجود حرب هنا. هذا ليس هو الحال".

وتواصلت CNN مع روسيا للرد.