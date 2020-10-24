من انتقادات الرئيس التركي لنظيره الفرنسي وقوله إنه بـ"حاجة اختبار عقلي"، وحملة "مقاطعة البضائع الفرنسية" بالكويت ردًا على الرسوم الساخرة من النبي محمد، ورد إثيوبيا على تهديدات الرئيس الأمريكي بشأن "تفجير مصر لسد النهضة"، وصولا إلى فوز ريال مدريد على برشلونة في أول كلاسيكو بموسم الليغا الجديد.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا إنه بحاجة لاختبار قدراته العقلية، حسبما ما أوردته وكالة أنباء الأناضول، في معرض تعليقه على تصريحات الأخير عن الإسلام وأزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

أكدت إثيوبيا رفضها لما وصفته بـ"التهديدات العدائية" مشددة على التزامها بمواصلة بناء سد النهضة والجهوزية للرد على كل اعتداء يمس سيادتها، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول إمكانية "تفجير مصر للسد".

شهد موقع تويتر حملة واسعة، مساء الجمعة، مطالبة بمقاطعة البضائع الفرنسية، بسبب ما اعتُبر "إساءة" للدين الإسلامي وللنبي محمد، في حين أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا أعلنت فيه تأييدها لذلك الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي التي أعربت عن استغرابها الخطاب السياسي الفرنسي الذي "يسيء" للعلاقات بين باريس والمسلمين.

بعد قيامه بالتصويت المبكر في ولاية فلوريدا، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولة التشكيك في التصويت عبر البريد، قائلاً إن طريقته التي اختارها كانت "أكثر أمانًا".

فاز ريال مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني.