من تطورات السباق نحو البيت الأبيض الى أسباب تغير نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 بشكل مفاجىء وصولاً الى الولايات التي لم تُحسم نتائجها بعد بين ترامب وبايدن.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الانتخابات الأمريكية.. تطورات السباق نحو البيت الأبيض

يحتدم سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ونظيره الجمهوري، دونالد ترامب، مع اقتراب حسم النتائج الأولية الخاصة بالولايات الحامسة (المتأرجحة)، نستعرض فيما يلي تطورات سباق أصوات المجمع الانتخابي أولا بأول، حسب م

ما سبب تغير نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 بشكل مفاجىء؟

يوضح مذيع شبكة CNN عن أسباب تغير نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 بشكل مفاجىء من خلال عرض توضيحي وبالخرائط التفاعلية.

تسع ولايات لم تُحسم نتائجها بعد بين ترامب وبايدن.. ما هي؟

مع حلول الساعة التاسعة صباح الأربعاء، بحسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ما زالت نتائج التصويت في 9 ولايات غير محددة، لكنها ستكون حاسمة لإعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية بين دونالد ترامب وجو بايدن.

ولاية قد تُحطم آمال ترامب بالفوز بالانتخابات.. لماذا؟

بينما أظهرت النتائج الأولية في عدد من الولايات الأمريكية تأرجح الأرقام بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن والتي قد تحسم السباق الانتخابي المحتدم يتحدث مراسل CNN نيك فالنسيا في أتلانتا عن الأسباب التي تجعل من ولاية جورجيا محط أنظار كلا المرشحين.

محلل لـCNN: الانتخابات الأمريكية 2020 قلبت التوقعات

قال الصحفي والمحلل السياسي الأمريكي ديفيد غريغوري ‏إن ما يثير الدهشة هو إن ما نراه الآن هو عكس توقعات الديمقراطيين وحتى وسائل الإعلام الذين كانوا يشيرون إلى صعود المرشح الديمقراطي جو بايدن، على حساب منافسه الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.