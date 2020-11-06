توب 5.. تطورات الانتخابات الأمريكية.. وباسيل تحت عقوبات واشنطن

من تغطيتنا المستمرة للانتخابات الأمريكية وآخر تطورات فرز الأصوات في الولايات الحاسمة إلى إدراج الخزانة الأمريكية جبران باسيل على لائحة العقوبات.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تستمر عمليات الفرز وتتوجه الأنظار إلى ثلاث ولايات أساسية لمعرفة نتائج عمليات فرز الأصوات الانتخابية ومن سينالها في السباق الرئاسي 2020 بين دونالد ترامب وجو بايدن.

أرسلت وحدات الخدمة السرية الأمريكية، تعزيزات إضافية إلى مدينة ويلمينغتون في ولاية ديلاوير، تحسبا لفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، حسبما علمت CNN.

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، الجمعة، على قائمة عقوباتها لضلوعه في قضايا "فساد"، في حين رد الثاني مشيرا إلى أنه "اعتاد الظلم".

هاجم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابٌ، جون بولتون، الئيس الحالي دونادل ترامب، بشكل غير مباشر، مشيرا إلى أن الرئيس الجمهوري "لا يجب أن يكذب".

أغلق تويتر بشكل دائم حسابًا يخص كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض، ستيف بانون، بعد أن اقترح قطع رأس الدكتور أنثوني فاوتشي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي.