سيطرت أنباء إعلان شركة فايزر عن فاعلية القاح الذي تعمل على تطويره لمواجهة فيروس كورونا المستجد بنسبة 90%، وأثار الأمر ترحيبا كبيرا لكن بحذر من داخل الولايات المتحدة وخارجها، وإليكم ملخص من CNN بالعربية بأبرز القصص عن إعلان فايزر وردود الفعل.

قالت شركة صناعة الأدوية "فايزر" يوم الاثنين إن نظرة مبكرة على البيانات من لقاح فيروس كورونا التابع لها، تظهر أنه فعال بنسبة تزيد عن 90٪، وهي فعالية أفضل بكثير من المتوقع إذا استمر هذا الاتجاه.

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في مقابلة عبر الهاتف مع CNN، الإثنين، أن إعلان شركة فايرز عن أن اللقاح الذي تعمل عليه لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 90%، يبشر بالخير للقاحات الأخرى ضد كورونا التي

في مقابلة لـCNN مع ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية عقب إعلان عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بنسبة بفعالية تزيد عن 90%، قال بورلا إن قواعد اللعبة ضد الفيروس تغيرت بنسبة 90% وبات لدينا أمل بنسبة 90% ضد الفيروس.

سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن بالتعليق على الإعلان الذي أصدرته شركة فايزر، الإثنين، عن لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تعمل عليه، وتأكيدها أن البيانات تظهر أنه فعال بنسبة تزيد عن 90%.

ارتفعت أسعار النفط بعد تصريح لشركة فايزر، قالت فيه إن نظرة مبكرة على بيانات لقاح فيروس كورونا تظهر أنه فعال بأكثر من 90٪.