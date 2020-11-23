من نفي السعودية لقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيوم، إلى كشف النيابة القطرية ملابسات قضية "تفتيش مسافرات" في مطار حمد، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، الأنباء التي ترددت عن أول لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، في مدينة نيوم السعودية، بينما أكد وزير إسرائيلي على صحة تلك الأنباء.
تحدث وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن الجهود التي دفعت بها مجموعة العشرين للتعامل مع جائحة كورونا، كما تطرق في مقابلة لـCNN إلى الإصلاحات المحتملة في منظمة التجارة العالمية بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لديها الكثير من النفوذ، علاوة على حديثه عن منظمة الصحة العالمية ومشاركتها في قمة مجموعة العشرين.
أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عن رأيه في الأشخاص الذين عيّنهم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا في البلاد، مشيراً إلى أنه كان "سعيداً حقًا برؤية الأشخاص الموجودين على القائمة"، ومضيفاً أنه "سيكون إنجازاً رائعًا، أن يكون لدينا أكثر من 20 “فاوتشي” مستعد للتواصل بطريقة واضحة ويكون صادقًا بشأن الأخبار السيئة في مناصب رئيسية".