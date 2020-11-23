من نفي السعودية لقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيوم، إلى كشف النيابة القطرية ملابسات قضية "تفتيش مسافرات" في مطار حمد، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

السعودية تنفي لقاء محمد بن سلمان ونتنياهو في نيوم.. ووزير إسرائيلي يؤكد

نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، الأنباء التي ترددت عن أول لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، في مدينة نيوم السعودية، بينما أكد وزير إسرائيلي على صحة تلك الأنباء.

النيابة القطرية تكشف ملابسات قضية "تفتيش مسافرات" في مطار حمد.. وتوضح قصة الطفلة التي عُثر عليها

كشفت النيابة العامة القطرية تفاصيل واقعة تفتيش مسافرات أجنبيات أثناء مغادرتهن البلاد في مطار حمد الدولي، وذلك إثر العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل كيس.

الإمارات.. مرسوم رئاسي يتيح للأجانب تملك شركاتهم بشكل كامل

أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما يقضي بتعدل قانون الشركات، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك شركاتهم بشكل كامل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وزير المالية السعودي يتحدث لـCNN عن قمة مجموعة العشرين وترامب ومنظمتي التجارة والصحة.. إليك ما قاله

تحدث وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن الجهود التي دفعت بها مجموعة العشرين للتعامل مع جائحة كورونا، كما تطرق في مقابلة لـCNN إلى الإصلاحات المحتملة في منظمة التجارة العالمية بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لديها الكثير من النفوذ، علاوة على حديثه عن منظمة الصحة العالمية ومشاركتها في قمة مجموعة العشرين.

ما رأي بيل غيتس في الأشخاص الذين اختارهم بايدن لتعزيز جهود مكافحة كورونا؟

أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عن رأيه في الأشخاص الذين عيّنهم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا في البلاد، مشيراً إلى أنه كان "سعيداً حقًا برؤية الأشخاص الموجودين على القائمة"، ومضيفاً أنه "سيكون إنجازاً رائعًا، أن يكون لدينا أكثر من 20 “فاوتشي” مستعد للتواصل بطريقة واضحة ويكون صادقًا بشأن الأخبار السيئة في مناصب رئيسية".