من قيود البحرين وسلطنة عُمان الجديدة لمكافحة انتشار سلالات كورونا الجديدة، وتحذيرات أمريكا وإسرائيل لإيران، وغضب الاتحاد الأوروبي من شركة أسترازينيكا، وصولا إلى الفوضى الاقتصادية التي ورثها الرئيس الأمريكي جو بايدن من سلفه دونالد ترامب.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وجه رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، الثلاثاء، تحذيرا لسكان لبنان وقطاع غزة مشيرا إلى أن إسرائيل ستسمح لهم بالمغادرة عند حصول توتر لكن مناطقهم ستكون ميدانا للعمليات الإسرائيلية كونها "مكتظة بالصواريخ".