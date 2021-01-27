من قيود البحرين وسلطنة عُمان الجديدة لمكافحة انتشار سلالات كورونا الجديدة، وتحذيرات أمريكا وإسرائيل لإيران، وغضب الاتحاد الأوروبي من شركة أسترازينيكا، وصولا إلى الفوضى الاقتصادية التي ورثها الرئيس الأمريكي جو بايدن من سلفه دونالد ترامب.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

البحرين وسلطنة عُمان تشددان قيودهما لمكافحة انتشار سلالات كورونا الجديدة

قالت بيانات حكومية، الأربعاء، إن دولتين من دول الخليج العربي، هما البحرين وسلطنة عُمان، أعادت فرض العديد من القيود في مختلف القطاعات للسيطرة على انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة.

رسالة لإيران.. أمريكا تُسير "دورية جوية" في الشرق الأوسط وتستعرض قوتها

أجرت القوات الجوية الأمريكية "دورية جوية" باستخدام قاذفات "B-52" في الشرق الأوسط، انطلاقا من قاعدة "باركسدايل الجوية" في لوس أنجلوس، وذلك في أول رسالة عسكرية لإيران بعام 2021

غضب الاتحاد الأوروبي تجاه أسترازينيكا مستمر.. وتهديدات بإجراءات قانونية

الاتحاد الأوروبي غاضب من شركة صناعة اللقاحات أسترازينيكا بعد إعلانها المفاجئ أنها ستقدم جرعات أقل بكثير من لقاح فيروس كورونا مما كان متوقعًا.

رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لسكان لبنان وغزة ويهدد إيران

وجه رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، الثلاثاء، تحذيرا لسكان لبنان وقطاع غزة مشيرا إلى أن إسرائيل ستسمح لهم بالمغادرة عند حصول توتر لكن مناطقهم ستكون ميدانا للعمليات الإسرائيلية كونها "مكتظة بالصواريخ".

بين عمليات الإخلاء وفقدان الوظائف والجوع المتفاقم.. هذا ما ورثه بايدن من فوضى اقتصادية

بين عمليات الإخلاء والبطالة وأزمة الجوع المتزايدة، تواجه إدارة بايدن اقتصاداً يعتمد على "دعم الحياة". مراسلة CNN فينيسا يوركيفيتش تنقل لكم الخبر.