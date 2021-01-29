توب 5: رد إيران على طلب أمريكي.. وزرع قنبلتين قبيل اقتحام الكونغرس

من تفاصيل جديدة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول زرع قنبلتين قبيل اقتحام الكونغرس، ورد إيران على طلب أمريكا عودة طهران للالتزام ببنود الاتفاق النووي، وانفجار قرب سفارة إسرائيل بالهند، وصولا لنتائج مقلقة لدراسة حول تأثير فيروس كورونا على الحيوانات المنوية للرجال.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي)، الجمعة، إن قنبلتين أنبويتين قرب مقر الحزبين الديمقراطي والجمهوري تم اكتشافهما في 6 يناير/كانون الثاني، تم زرعهما في الليلة التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس.

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن تطلعات أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة والادعاء بأن على إيران العودة إلى الاتفاق النووي "ليس منطقياً ولن يتحقق أبداً".

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، تمديد موعد رفع تعليق السفر والسماح فتح منافذ المملكة إلى 17 مايو/أيار بدلا من 31 مارس/أذار المقبل.

​ أعلنت السلطات الهندية، الجمعة، انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة نيودلهي، فيما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحادث وقع قرب مقر السفارة الإسرائيلية.

توصلت دراسة جديدة إلى أن حالات الإصابة الشديدة بمرض "كوفيد -19" تضر بجودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، مما يؤثر على خصوبتهم، ولكن الخبراء يشككون في استنتاجات الدراسة.