توب 5: فئات جديدة ستنال جنسية الإمارات.. وما حدث بملحمة GameStop

من إعلان الإمارات منح جنسيتها إلى فئات جديدة، وما حدث في ملحمة أسهم شركة GameStop، وانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية، ومشادة بالكونغرس بسبب "كمامة ترامب"، وصولا إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح أسترازينيكا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن رئئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، منح الجنسية والجواز الإماراتيين لفئات جديدة تشمل الموهوبين والمستثمرين والمتخصصين والمثقفين

كان هناك الكثير لتفكيكه في طوفان الأخبار هذا الأسبوع حول شركة GameStop، وسوق الأسهم ومجموعات شبكة ريديت وتطبيقات التداول وصناديق التحوط. إذا بدا الأمر كله كثيرًا، لا يمكننا أن نلومك على فهم ما يجري.

انفجرت سيارة مُفخخة في مدينة عفرين السورية على الحدود مع تركيا، السبت، وراح ضحية الحادث 5 مدنيين، بينهم طفل، إضافة إلى 13 مٌصاباً، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

أعلنت النائب الديمقراطية كوري بوش أنها ستنقل مكتبها بعيدًا عن مكتب الجمهورية مارغوري تايلور غرين، بعد مشادة ساخنة في وقت سابق من هذا الشهر حيث واجهت بوش غرين بشأن عدم ارتدائها الكمامة.

وافقت وكالة الطب الأوروبي على لقاح “أسترازينيكا” للاستخدام هنا في الاتحاد الأوروبي ، مما يجعله اللقاح الثالث الذي يحصل على الموافقة الأوروبية