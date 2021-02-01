من إعلان الجيش في ميانمار الانقلاب وتسليم السلطة لقائد الجيش، إلى تأكيد أنتوني بلينكن مراجعة إدارة بايدن للعلاقات مع السعودية، إلى حث د.أنتوني فاوتشي الناس على التطعيم لمنع تطور الفيروس.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن الجيش في ميانمار أو ما يُعرف أيضا بـ"بورما" تسليم السلطة لقائد الجيش، مين أونج هلانغن، وذلك بعد احتجاز الزعيمة المدنية، أونج سان سوكي بالإضافة إلى عدد من كبار السياسيين في البلاد، وفقا لتقرير نشرته رويترز.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، كما حذر من أن إيران قد تكون "على بعد أسابيع" من امتلاك القدرة على إنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي.

حث كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أنتوني فاوتشي، الإثنين، الناس على الإقبال على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك لمنع تطور الفيروس

أعلنت إسرائيل تقديم 2000 جرعة من لقاح "مودرنا" الأمريكي، الإثنين، للسلطة الفلسطينية مطلقة على نفسها اسم "وطن الإنسانية"

أعرب حارس الأهلي المصري، محمد الشناوي، عن حلمه بلقاء نظيره الألماني، حارس بايرن ميونخ، مانويل نوير، في كأس العالم للأندية وأكد أن طموح فريقه هو تحقيق لقب البطولة لأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية.