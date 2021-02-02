من وصف نافالني بوتين بـ"اللص الصغير" أمام قاض حاول إسكاته الى تحميل شقيقة لجين الهذلول الحكومة السعودية مسؤولية "أي وفاة محتملة" بعد الإفراج عنها وصولاً لكشف برلمانية أمريكية عن تعرضها لاعتداء جنسي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصف بوتين بـ"اللص الصغير".. نافالني يصرخ في وجه قاض حاول إسكاته

صرخ المعارض الروسي أليكسي نافالني، في وجه القاضي بعد أن حاول إسكاته أثناء شنه هجوما شرسا على الرئيس فلاديمير بوتين في جلسة محاكمته الثلاثاء.

شقيقة لجين الهذلول تحمل الحكومة السعودية مسؤولية "أي وفاة محتملة" بعد الإفراج عنها

حملت لينا الهذلول، الحكومة السعودية، الثلاثاء، أي وفاة محتملة لشقيقتها، لجين، بعد اقتراب موعد الإفراج عنها

برلمانية أمريكية تعرضت لاعتداء جنسي: كان الشعور مماثلا باقتحام الكونغرس

كشفت البرلمانية الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في بث مؤثر عبر "إنستغرام"، أنها نجت من اعتداء جنسي، مشبهة الصدمة التي تعرضت لها بلحظات خوفها من الموت التي واجهتها خلال الاعتداء الذي نفذه مناصرون للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير.

بعد الانقلاب العسكري في ميانمار.. إليكم حقائق عامة عن الدولة وتركيبتها السكانية

أعلن جيش ميانمار الاثنين، أن السلطة في البلاد ستعود للفائز بعد إجراء انتخابات "نزيهة وحرة" على حد تعبيره دون تحديد موعد لعقد هذه الانتخابات، في بيان نشره على موقعه الرسمي.

ظريف لـCNN عن تطبيع دول مع إسرائيل: يخاطرون بأمنهم ولن يحصلوا على أمن من إسرائيل

عقّب جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني على ملف تطبيع عدد من الدول الإقليمية لعلاقاتها مع إسرائيل، قائلا إنهم "يخاطرون بأمنهم" على حد تعبيره.