من وصف نافالني بوتين بـ"اللص الصغير" أمام قاض حاول إسكاته الى تحميل شقيقة لجين الهذلول الحكومة السعودية مسؤولية "أي وفاة محتملة" بعد الإفراج عنها وصولاً لكشف برلمانية أمريكية عن تعرضها لاعتداء جنسي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
كشفت البرلمانية الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في بث مؤثر عبر "إنستغرام"، أنها نجت من اعتداء جنسي، مشبهة الصدمة التي تعرضت لها بلحظات خوفها من الموت التي واجهتها خلال الاعتداء الذي نفذه مناصرون للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير.