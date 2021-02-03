توب 5: طلبات عائلة لجين الهذلول من السعودية.. ونافالني بقبضة الكرملين

من طلبات عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول إلى السلطات السعودية، وصورة لزعيم الجبهة النصرة مرتدياً بدلة، وقصة سقوط المعارض الروسي أليكسي نافالني في قبضة الكرملين، وصولا إلى كيف ينفق جيف بيزوس مؤسس أمازون ثروته الطائلة.. .. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

7 طلبات أساسية للسعودية لجين الهذلول.. شقيقها يكشف

نشر وليد، شقيق الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول سلسلة تغريدات كاشفا عن 7 طلبات لها، وذلك مع اقتراب موعد الافراج عنها وفقا لشقيقتها لينا.

أمريكا تعرض صورة للجولاني زعيم النصرة مرتديا بدلة وتعلق

نشر حساب مكافآت من أجل العدالة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، صورة لأبومحمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة، مرتديا "بدلة حلوة".

من اتهامه بالاختلاس إلى تسميمه وسجنه.. كيف "وقف" نافالني أمام قبضة الكرملين؟

هو وجه المعارضة الأبرز في روسيا تحت حكم فلاديمير بوتين. محام وسياسي وناشط ضد الفساد، قاد أليكسي نافالني مظاهرات ضد الكرملين لسنوات، لكنه لم يتمكن أبداً من تحدي بوتين في صناديق الاقتراع.

بعد تنحيه عن منصبه.. كيف ينفق جيف بيزوس مؤسس أمازون ثروته الطائلة؟

مؤسس أمازون، جيف بيزوس، هو واحد من أغنى الأثرياء في العالم. بين المساعي الفضائية والصحافة والجمعيات الخيرية، إليكم كيف ينفق ثروته الطائلة.

الدكتور فاوتشي: هذا ما نحتاجه للعودة إلى "الوضع الطبيعي" في ظل الوباء

تحدث مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا الدكتور أنتوني فاوتشي مع مذيع CNN، دون ليمون، عن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى التطعيم ضد فيروس كورونا قبل أن يتمكن المجتمع من "العودة إلى الوضع الطبيعي".