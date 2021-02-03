توب 5: طلبات عائلة لجين الهذلول من السعودية.. ونافالني بقبضة الكرملين

من طلبات عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول إلى السلطات السعودية، وصورة لزعيم الجبهة النصرة مرتدياً بدلة، وقصة سقوط المعارض الروسي أليكسي نافالني في قبضة الكرملين، وصولا إلى كيف ينفق جيف بيزوس مؤسس أمازون ثروته الطائلة.. .. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تحدث مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا الدكتور أنتوني فاوتشي مع مذيع CNN، دون ليمون، عن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى التطعيم ضد فيروس كورونا قبل أن يتمكن المجتمع من "العودة إلى الوضع الطبيعي".