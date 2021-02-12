توب 5: شطب الحوثيين من لائحة الإرهاب.. وبيان أوروبي ضد يورانيوم إيران

من إعلان أمريكا إلغاء تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، وبيان أوروبي ينتقد إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم، وإسرائيل تكشف شبكة لتهريب صواريخ كروز "غير مشروعة"، والدنمارك تطرح أول "جواز كورونا" في العالم.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إلغاء قرار تصنيف حركة أنصار الله للحوثيين باليمن "منظمة إرهابية أجنبية عالمية"، مع بقاء قادتها في لائحة العقوبات.

حثًت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الإيراني - إيران على التوقف "دون تأخير" عن إنتاجها من معدن اليورانيوم، مُتهمة إياها بانتهاك الصفقة و"تقويض فرصة تجديد الدبلوماسية".

قالت وكالة الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية إنها كشفت عن شبكة تهريب تضم أكثر من 20 مواطنًا إسرائيليًا متورطين في بيع "غير مشروع" لصواريخ كروز لـ"دولة آسيوية" لم تذكر اسمها.

أظهرت صور جديدة للحظات اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، في الـ6 من يناير/ كانون الثاني الماضي عن مدى اقتراب الخطر من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والحقيبة النووية أو ما يسمى بـ"الكرة النووية"، التي يحملها أحد مساعديه ط

ستصبح الدنمارك أول دولة في العالم تطرح "جواز سفر لفيروس كورونا" من أجل السفر إلى الخارج في وقت لاحق من هذا الشهر. نوقشت فكرة جوازات سفر الحصانة بين الدول الأوروبية منذ بداية الجائحة. لكن يحذر المنتقدون من أن مثل هذه الجوازات يمكن أن تكون تمييزية وقد تؤثر على حق الأشخاص في الحفاظ على خصوصية بياناتهم الطبية. تحدثت مراسلة CNN، نينا دوس سانتوس، إلى وزير خارجية الدنمارك حول إيجابيات وسلبيات المخطط ومطوري التكنولوجيا في شركة "IBM".